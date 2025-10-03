Se inaugura la muestra “Geográficas” en el Museo Fueguino de Arte

En el marco de las actividades de octubre por el mes del Grabado, este sábado 4 de octubre se inaugurará la muestra “GeoGráficas”, una propuesta que reúne más de 70 estampas de artistas grabadores de distintas provincias del país en el Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello” de la ciudad de Río Grande.

Por Tierra del Fuego AIAS, participarán los artistas Maximiliano López, Laura Llovera, Marcelo Nitor y Luciana Ramos, quienes compartirán espacio con colegas de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires.

La muestra incorpora, además, obras de destacados maestros y maestras grabadores de amplia trayectoria, reconocidos con Premios Nacionales y distinciones internacionales, entre ellos: Mabel Rubli, Juan Alberto Arjona, Graciela Buratti, Pablo Delfini, Alicia Díaz Rinaldi, Rafael Gil y Zulema Maza, entre otros.

“GeoGráficas” surge con el objetivo de promover la importancia del grabado como disciplina artística, resaltando la potencia del conjunto de imágenes en sus múltiples temas, técnicas y soportes.

Se trata de un recorrido federal que busca, a través de espacios, salas y museos de diferentes localidades, conformar una plataforma de difusión sobre el arte impreso contemporáneo, acercándolo a un público más amplio.

El proyecto es autogestionado por el conjunto de sus participantes y, en su itinerancia por Tierra del Fuego, contará con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La organización general está a cargo de los artistas Néstor Goyanes, Virginia Kopelmann e Irene Serra, quienes estarán presentes en las inauguraciones que se realizarán tanto en Río Grande como en Ushuaia.