Oro fueguino en los Juegos Nacionales Evita 

El gimnasta fueguino, Antuan Paladea, quien transita su último año en la categoría, se despide de los Juegos Nacionales Evita con la medalla dorada para la delegación de Tierra del Fuego en la competencia disputada en el club Quilmes de Mar del Plata.

El deportista de oro tuvo excelsa actuación y pudo alzarse con lo más alto del podio luego de haber alcanzado el tercer sitio de las colocaciones en 2024. «El año pasado había terminado tercero y me había llevado el bronce, ahora vengo de una lesión y finalmente se dio y pude llevarme la de oro a casa», mencionó Antuan con gestos de satisfacción y felicidad por el logro.

El medallista fue galardonado como uno de los abanderados en el acto de cierre de la especialidad. «Todo el esfuerzo, el trabajo y el entrenamiento dio los frutos para la medalla y es un orgullo poder estar presente en los Juegos y representar a toda la provincia de esta manera», expresó.

El medallero fueguino se sigue incrementando, esta vez, de la mano de la gimnasia artística que le entregó la segunda medalla de oro a TDF en la competencia.

