Jazmín Donda viajó al mundial de Ajedrez en Albania

La joven ajedrecista fueguina Jazmín Donda ya se encuentra en la ciudad de Durres, Albania, para competir en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez FIDE 2025 (sub-14, sub-16 y sub-18) que se llevará a cabo desde hoy hasta el 16 de octubre próximo.

Como integrante de la delegación Argentina y dentro de la categoría Sub-14, la ajedrecista fueguina debutará el próximo sábado 4, luego del Acto inaugural, en un certamen que tendrá una extensa programación con 11 rondas en igual cantidad de días.

El torneo se jugará según el Sistema Suizo a 11 rondas. El ritmo de juego se ajustará a las reglas de la FIDE: 90 minutos para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos, más 30 segundos adicionales por jugada a partir de la primera.

Más de 720 jugadores de 72 países han confirmado su participación. Federaciones prestigiosas como las de Alemania, Italia, EE. UU., India, China, Kazajistán y Rusia competirán en Albania con sus jóvenes promesas.

Con apenas 13 años de edad, Jazmín, Maestra FIDE Femenina (WFM), se encuentra en el puesto numero 2 del ranking americano y 11 en el ranking mundial de su categoría (Sub-14), y cuenta con 1948 puntos ELO, siendo una de los tres ajedrecistas que participarán en el certamen representando a la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA).

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego acompaña desde hace varios años a la deportista y a sus padres, quienes además hacen un esfuerzo enorme para costear la participación de la deportista en los diferentes torneos. En este caso el apoyo fue con los pasajes aéreos hasta Buenos Aires para que la fueguina pueda estar presente en la máxima cita del ajedrez mundial.