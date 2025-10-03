Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Agenda de actividades del fin de semana

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟯 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍 USHUAIA

•🌱 Huerta en tu CAPS
14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)

•🧩 Juegoteca Isla de Juegos
15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)
Inscripción: 2901-618481

•🏥Taller de Protocolo para abordar violencias de género.
17 a 18 h | CAPS N° 3 (Gobernador Valdez N° 894)

•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

📍RÍO GRANDE

•🤰 Charla preparto y posparto
15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande

•👵👴 Acompañándolos: Actividad para adultos mayores
15 a 17 h | SUM Barrio Patagonia (Patagonia 498)

📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟰 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

  • 🛍Feriantes del fin del mundo: Mes de las maternidades
    12 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 (Rivadavia 599)

•🏥Salud más cerca: Asesorías integrales de salud
13 a 15 h | Comedor «Rayito de Esperanza» (Tawen 307)

•🏛Mes del Grabado: Inauguración de Geográficas
19h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello (Belgrano 319)

📍 USHUAIA

•👵👴TÉ-Acompaño: Shows y merienda!
15 a 18 h | Jardín N° 20 «Lucerito de Fuego» (Bahía de los Renos 3043, B° Río Pipo)

📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟱 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

•🎀Octubre Rosa: Carrera por la concientización del cáncer de mama.
10 h | Concentración en el Cristo

•🛍Feriantes del fin del mundo: Mes de las maternidades
12 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 (Rivadavia 599)

