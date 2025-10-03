Agenda de actividades del fin de semana

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟯 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍 USHUAIA

•🌱 Huerta en tu CAPS

14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)

•🧩 Juegoteca Isla de Juegos

15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)

Inscripción: 2901-618481

•🏥Taller de Protocolo para abordar violencias de género.

17 a 18 h | CAPS N° 3 (Gobernador Valdez N° 894)

•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes

18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

📍RÍO GRANDE

•🤰 Charla preparto y posparto

15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande

•👵👴 Acompañándolos: Actividad para adultos mayores

15 a 17 h | SUM Barrio Patagonia (Patagonia 498)

📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟰 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

🛍Feriantes del fin del mundo: Mes de las maternidades

12 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 (Rivadavia 599)

•🏥Salud más cerca: Asesorías integrales de salud

13 a 15 h | Comedor «Rayito de Esperanza» (Tawen 307)

•🏛Mes del Grabado: Inauguración de Geográficas

19h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello (Belgrano 319)

📍 USHUAIA

•👵👴TÉ-Acompaño: Shows y merienda!

15 a 18 h | Jardín N° 20 «Lucerito de Fuego» (Bahía de los Renos 3043, B° Río Pipo)

📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟱 𝗗𝗘 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘

📍RÍO GRANDE

•🎀Octubre Rosa: Carrera por la concientización del cáncer de mama.

10 h | Concentración en el Cristo

•🛍Feriantes del fin del mundo: Mes de las maternidades

12 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 (Rivadavia 599)

