Primeras medallas para Tierra del Fuego

El atletismo fueguino entregó las primeras medallas a la delegación de Tierra del Fuego, en los presentes Juegos Nacionales Evita. Atletismo y Gimnasia Rítmica, en la prueba general, fueron los deportes que le dieron los principales festejos a la provincia en el segundo día de pruebas deportivas en La Feliz.

Ezequiel Arrieta sumó las primeras dos medallas y abrió así el medallero fueguino. En su estadía en la pista municipal del EMDER se consagró campeón nacional en salto en alto al alcanzar la medalla de oro con un registro personal de 1,80 mtrs y fue el mismo atleta provincial el que logró la presea de plata en los 110 mtrs con vallas con una marca de 15,20 segundos.

En la misma jornada, además se destacaron Isabela Bianchi, que terminó cuarta en salto en alto quedando a escaso margen del podio en los Juegos con un salto de 1,48 mtrs. En tanto que en la final del lanzamiento de la jabalina concluyó en el 7° puesto con una marca de 31,21 mtrs. Por su parte, Marcelo Soria, en el lanzamiento del martillo, finalizó 6° con 39,05 mtrs.

La gimnasia rítmica fueguina se quedó con el segundo escalón en la competencia general que deriva de la sumatoria de la pasada de manos libres y aro, donde las integrantes Mora Andrade Medina, Catalina Salvagno, Julieta Bontes y Victoria Sánchez. TDF se apropiapió del segundo puesto de la competición efectuada en el CEF N°1 y este jueves intentará obtener la alguna medalla en las pruebas de manos libres, aro y pelota.

El tiro deportivo tuvo su estreno clasificatorio con un promisorio primer día, tras la tirada en el Polideportivo Centenario de Mar del Plata, la tiradora fueguina Nerea Pardo marcha en el 7° lugar con aspiraciones a ingresar en la final de la especialidad.

En la cita urbana, el skate tuvo su debut de la mejor forma, Dante Robles ingresó en las semifinales de la competencia efectuada en el Skate Park marplatense y buscará el acceso al corte final para pugnar por una medalla.

En los deportes colectivos, la alegría máxima del segundo día de competencia la arrojó el futsal masculino, que tras imponerse 4-2 y 6 a 0 ante San Juan (único rival de su zona) consiguió el pasaje a los 8 mejores de la disciplina. Y hay que resaltar al futsal femenino que también ganó sus dos partidos clasificatorios y va a jugar entre los mejores 8 conjuntos del país.

El hockey femenino superó a Chaco por 3 a 2, y concluyó su instancia de clasificación con un partido ganado y uno perdido, lo que deriva, al que igual que los varones, en el ingreso por la puja del puesto 9° al 16°.

En los deportes de combate avanzadas las etapas previas clasificatorias, donde la lucha tiene a Zoe Díaz, quien terminó invicta su zona; Luz Maira Parada y Natanael Criado; en el judo Uriel Farías (-64 kg), y en el taekwondo Zamira Recalde (-50kg) son los exponentes que van por puestos de medallas para la delegación fueguina en el centro de competencia emplazado en el CEF N° 1.

En el karate, lo más resonante es la participación de Jenifer Piedrabuena, que pelea por el ingreso al 5° puesto en la categoría -54 kg.

En el básquet, el equipo mixto fuera de competencia de los Juegos, se estableció un torneo de lanzamientos de triples donde accedieron a las semifinales del certamen satélite organizado para la presente edición. Los participantes fueron Joaquín Weinert y Nicole Hernández, junto a Thiago Ventura y Jazmín Torres.

Por último, otro punto saliente del Día 2 de competencia, en la natación, Juan Rivero concluyó en el 5° sitio de las posiciones finales de los 50m estilo libre.

Es preciso resaltar que mañana, desde las 9.00 hs, los deportistas fueguinos verán acción en el tercer día de competencias con enormes expectativas e ilusiones de incrementar el medallero en los Juegos Nacionales Evita 2025.