“Nuestra garantía es la gestión, no los anuncios vacíos”

El candidato Gastón Díaz aseguró que el debate electoral debe girar en torno a proyectos y propuestas concretas, y no en descalificaciones personales. «Estoy estoy convencido que hay mucho para discutir en términos de políticas públicas que se llevan adelante y otras que no se están llevando adelante».

Díaz remarcó que en el marco de la visita del presidente Javier Milei: «momentos antes de que él llegue a nuestra provincia, dejamos planteado públicamente una carta abierta al presidente, donde lo que planteamos es cuestiones que tienen que ver con la gestión que se está llevando adelante desde el Gobierno nacional y que nosotros entendemos que el Estado tiene que proteger», sostuvo y resaltó la importancia que se “proteja el empleo, las economías regionales, la industria nacional, la capacidad de consumo, el comercio, los servicios de salud, la educación pública y el cuidado a los más vulnerables”.

Según señaló, su espacio Defendamos Tierra del Fuego planteó propuestas firmes con la necesidad de discutir y debatir, sin caer «en la descalificación, ni en el agravio, ni nada por el estilo”.

El dirigente criticó las políticas del Gobierno nacional que, a su entender, han afectado a los trabajadores. “Me refiero no solamente a la industria electrónica o a los hidrocarburos, también al retiro de YPF, a la quita de aranceles a la electrónica, a la caída de programas que beneficiaban al turismo y a la falta de desarrollo productivo. Frente a eso, los trabajadores tienen tanto derecho a manifestarse en contra como aquellos que lo apoyan”, sostuvo.

Para Díaz, el rol de los legisladores nacionales es clave: “Un senador puede articular directamente con el Presidente, y un diputado en la Comisión de Presupuesto puede garantizar obras en salud, turismo o vivienda. No tener presencia en esos espacios no es menor”.

El candidato defendió el respaldo de gestión de su frente: “Nosotros en los últimos seis años hemos podido mostrar que nos hacemos cargo del cargo que ocupamos. Nuestra garantía es justamente nuestra gestión. Puede haber recursos y voluntad política, pero si no aparece la gestión, difícilmente se concrete una transformación de la realidad”.

En cuanto a los ejes de campaña, subrayó cuatro prioridades: energía, industria, turismo y soberanía. Sobre este último punto, insistió en la necesidad de políticas públicas sostenidas: “El turismo da trabajo a 17.000 fueguinos. No podemos seguir sin estrategias que cuiden nuestro ambiente y eviten la degradación de lugares como la Laguna Esmeralda”.

También se refirió a la situación aérea de la provincia. “Somos aero-dependientes. Necesitamos un sistema de pasajes con tarifa diferencial para residentes. No puede ser que cada vez que hay un acuerdo se caiga al poco tiempo. Eso debe transformarse en ley”, afirmó.

Finalmente, celebró las inversiones privadas que amplían la matriz productiva. “El ejemplo de la compra de un avión para vuelos a la Antártida demuestra cómo un proyecto bien gestionado puede beneficiar a toda la provincia. Eso es lo que tenemos que alentar”.

Díaz concluyó reiterando su compromiso de mantener el debate en el plano de las propuestas: “Hacer campaña solo con lo que se dice y no proponer nada es hacer campañas vacías. Nosotros preferimos mostrar lo que ya hicimos y respaldar con gestión lo que proponemos”.

Radio Provincia