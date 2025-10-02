 «Las familias no pueden dejar a sus hijos porque no hay quién los atienda»

Claudia Barreto, delegada de ATE, expuso la grave situación que atraviesa el Centro Infantil Integrado Amanda Beban, donde la falta de personal, las deficiencias edilicias y la ausencia de ajustes salariales golpean fuertemente a quienes cuidan a los niños. “No hay ningún tipo de respuesta. Todos reconocen que falta personal, que hay problemas edilicios, pero soluciones no hay. Estamos cansados de que nos digan que entienden la situación, pero no hacen nada. Exigimos que el Gobierno dé respuestas urgentes”, declaró.

Barreto denunció que el servicio de comedor corre riesgo debido a la escasez de personal en cocina, dejando a una sola empleada que se jubila pronto, mientras que la solución que se ofrece es que las familias lleven la vianda a los niños, algo que calificó de “una vergüenza”, porque la responsabilidad de alimentar debe ser del Estado y no recaer sobre familias vulnerables.

Los faltantes también afectan insumos básicos y materiales necesarios para las actividades diarias: “No tenemos materiales de juego, trabajamos con reciclado. El detergente y la lavandina llegan diluidos. Ni siquiera en lo más elemental hay respuestas”, afirmó con preocupación.

El centro funciona actualmente con una capacidad mínima de atención, cubriendo apenas a trece niños cuando en su mejor época podía recibir a más de cien. Esta reducción obedece a que “no reponen al personal que se jubila o se retira”, situación denunciada hace meses sin que se hayan tomado medidas.

En el aspecto salarial, las trabajadoras reclaman una equiparación justa, ya que cuentan con un adicional específico de 30 mil pesos que consideran insuficiente frente a los salarios que perciben las nuevas trabajadoras con horas cátedra, que superan ampliamente esta cifra. “Pedimos equiparación y jerarquización de la tarea, porque cuidar niños judicializados no es un trabajo sencillo; implica cariño, vocación y mucho esfuerzo”, detalló.

Tras una reunión con autoridades, que derivó en un acta compromiso, Barreto advirtió: “Hace seis meses que venimos reclamando. No vamos a dar más plazos porque la situación es insostenible”.

Finalmente, lanzó un mensaje claro y firme: “Si no pueden dar solución, que den un paso al costado. El gobernador debe hacerse cargo. No se puede jugar con las familias ni con los niños que más lo necesitan”.

La denuncia de Claudia Barreto revela no solo el desgaste de quienes trabajan día a día en la institución, sino también un vacío de gestión y compromiso estatal que pone en jaque la atención y el bienestar de las familias que dependen del Centro Infantil Amanda Beban.

Radio Provincia