Deportistas fueguinos cuentan su experiencia en los Juegos Evita 2025

Ezequiel Arrieta es el deportista fueguino que logró la primera medalla de Oro en salto en alto con una marca personal de 1.80 mts. además de la medalla de Plata en 110mts. con vallas. “Estoy muy contento de estar en estos Juegos Evita, comencé el año pasado a practicar atletismo y conocí a este gran equipo con el que vengo ganando también en otros torneos. Esta me parece una experiencia muy bonita, la ciudad y como esta organizado, todo es muy lindo para nosotros como deportistas”, señaló.

Luz es de la disciplina Lucha Olímpica y luego de ganar el combate para enfrentarse con Santa Fe y clasificar para la medalla de Oro expresó estar muy motivada por el equipo y que su intención es darlo todo para llegar a esa instancia.

También dio su testimonio Alma (13 años) que es de Tolhuin y representa a Tierra del Fuego en Bádminton: “Es mi segundo año en los Evita, la primera vez vine en la modalidad dobles femeninos y este año vine con la modalidad de single femenino para conseguir la primera medalla para Tierra del Fuego. Estoy muy contenta de haber llegado a los Juegos Evita y la estoy pasando muy bien con mis compañeros, profes y toda la delegación y espero que a todos les vaya muy bien”.

Mía representa a la provincia en Judo y contó que “me vengo preparando hace mucho tiempo, hago judo hace cuatro años y es la primera vez que vengo a los Evita y venimos a darlo todo por el deporte y la provincia”.

Mora Andrade Medina de gimnasia rítmica es la cuarta vez que participa de los Juegos Nacionales Evita. Dijo que “es mi última vez en estos juegos y la estoy pasando súper bien junto a mis compañeros y la delegación”.

Por su parte el profe Javier Ruíz de la ciudad de Tolhuin detalló que en esta oportunidad el Bádminton participa con cuatro deportistas en single femenino, single masculino y dobles mixtos. “Estoy muy contento de estar acá en Mar del Plata con los chicos, es una alegría muy grande y deseo que todos los deportistas tengan nuevas experiencias de intercambio, aprender y disfrutar esta posibilidad”.

