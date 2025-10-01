«El BTF mantiene una administración sólida y prolija lo que nos permite afrontar este esfuerzo»

En el marco del anuncio del Gobernador Gustavo Melella junto a autoridades del Banco de Tierra del Fuego del nuevo programa de desendeudamiento para empleados de la Administración Pública provincial, el Gerente General del Banco de Tierra del Fuego, Juan Duarte, destacó la solidez de la entidad y su compromiso social para implementar esta herramienta.

Duarte resaltó el rol social del banco y dijo que “el banco afronta esta operatoria desde un compromiso con nuestra comunidad. Los resultados financieros siempre quedan en un segundo plano frente a la importancia de dar respuestas a los fueguinos. Por eso es fundamental la existencia de un banco público, capaz de pensar socialmente y sostener medidas de acompañamiento como esta”.

En esa línea, destacó la fortaleza institucional que respalda la medida y recalcó que “el BTF mantiene una administración sólida y prolija desde hace años, lo que nos permite afrontar este esfuerzo con responsabilidad y brindar soluciones concretas a los trabajadores públicos”.

El programa refleja un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Banco de Tierra del Fuego, en un contexto donde la mora es un problema nacional que afecta a bancos y clientes. La iniciativa posiciona al BTF como un actor central no solo del sistema financiero, sino también como instrumento de política social, reafirmando el rol del Estado provincial de acompañar y cuidar a sus trabajadores.

La nueva herramienta contempla planes de hasta 48 meses con una tasa preferencial del 39,5%, una de las más bajas del país. El monto del crédito se definirá según la mora registrada en cada caso. La entidad informará oportunamente los plazos, requisitos y canales habilitados para acceder al programa.