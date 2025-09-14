Gobierno e hidrocarburíferas acuerdan millonaria inversión en educación, salud y seguridad en Tierra del Fuego

En representación del Gobierno de la provincia, la ministra de Obras y Servicio Públicos a cargo del Ministerio de Energía, Gabriela Castillo, firmó un acuerdo con empresas dedicadas a la explotación de los hidrocarburos, para la implementación de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), compromiso pautado en la extensión de contrato con el consorcio empresario, rubricado tiempo atrás por el Gobernador Gustavo Melella.

La rúbrica tuvo lugar en el stand de Total Energies, durante la Expo 2025 Argentina Oil & Gas en el predio de la Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

Los representantes de las empresas Total Austral S.A., Eduarda Philadelpho Fernández de Pina; Wintershall Dea Argentina S.A. Sres Mariano Cancelo y Mario Botti, y Pan American Sur S.A., Marcelo Pedro Robles; suscribieron el acuerdo por el que invertirán USD 4.500.000, destinados a proyectos consensuados con el Gobierno provincial, y que tendrán como objeto prioritario el desarrollo en materia de Educación, Salud y Seguridad.

Principales destinos de la inversión:

En Salud:

• Construcción de un Centro de Salud y Polo Odontológico para la ciudad de Río Grande.

• Compra de equipamiento sanitario

• Compra de ambulancias para las tres ciudades de la provincia.

• Compra de vehículos adaptados para personas con discapacidad en las tres ciudades fueguinas.



En Seguridad:

• Adquisición de equipamiento sanitario para el helicóptero provincial para operar en emergencias y rescates en lugares de difícil acceso.



En Educación:

• Equipamiento del Laboratorio de Hidrocarburos para el Ministerio de Energía y el aporte a la formación técnica de alumnos del CENT Nº 35, incluyendo apoyo a la planta de biodiesel y formación terciaria.

• Apoyo a programas sociales que se desarrollan en Comedores Comunitarios y Merenderos de la sociedad civil como:

Aprendo en mi barrio.

Terminalidad del nivel secundario.

Programas de alfabetización.

Programa alimentario escolar.

El convenio contiene también una cláusula para la extensión del financiamiento de conectividad de calidad en las Escuelas de la provincia. “Un proceso en el que el Gobierno ya ha avanzado, pero hay un acompañamiento económico para sostener el servicio”, explicó Castillo.

“Sabemos que los hidrocarburos son una fuente importante para la provincia, pero también podemos decir hoy que es parte del crecimiento del trabajo articulado con lo social, porque las políticas públicas llegan a la gente”, dijo la Ministra Castillo.

Asimismo, destacó que “hemos venido conversando sobre las cosas en las que necesitamos acompañamiento con fondos, en proyectos que tienen que ver con el crecimiento de Tierra del Fuego, específicamente con un tinte social, esto es algo que destacamos y agradecemos a las distintas empresas que conforman el consorcio, que podamos caminar juntos por un crecimiento grande de Tierra del Fuego”.