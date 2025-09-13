Selectivo local de atletismo para los próximos Juegos Binacionales de la para Araucanía 

La Secretaría de Deportes realizó los primeros testeos de los atletas ushuaienses con vistas a los próximos Juegos Binacionales de la Para Araucanía 2025 que se llevarán adelante en la localidad chilena de Punta Arenas.

Según lo dispuesto en la planificación, los deportistas efectuaron las primeras marcas en las pruebas de velocidad (100m y 200m); lanzamientos de clava, bala, disco y jabalina y salto en largo, en las instalaciones municipales de la Pista Cabezón Oyarzún del Complejo Polideportivo de Ushuaia.

La entrenadora de la escuela de iniciación deportiva de la Secretaría de Deportes, Camil Erro Burg, destacó la participación de los atletas y el compromiso de las instituciones en la pista ushuaiense.

Acerca de la jornada deportiva la entrenadora afirmó que «estas son las primeras marcas para ir asentando los registros de cada prueba, con el deseo de luego juntar a los atletas de toda la provincia para ir armando el selectivo final de cara a los Juegos Binacionales».

Los Juegos Binacionales de la Para Araucanía se desarrollarán del 18 al 22 de noviembre en la Región de Magallanes; siendo la ciudad de Punta Arenas la sede escogida para la cita que hermana al deporte adaptado de la Patagonia argentino chilena.