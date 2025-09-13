Conversatorio sobre “Abordaje Responsable de la Problemática del Suicidio en los Medios” 

La propuesta fue llevada adelante por el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo. En esta oportunidad participaron trabajadores de prensa, de salud, fuerzas de seguridad y equipos de Emergencia del Corazón de la Isla.

Trabajadores de prensa, integrantes del equipo de Salud Mental, del área de Deportes y Juventud y de la Policía Provincial de Tolhuin participaron de un conversatorio denominado “Claves para el abordaje responsable de la problemática del suicidio en los medios”, realizado en el SUM de la Delegación del Gobierno Provincial en la ciudad mediterránea.

La propuesta -planteada en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre- fue impulsada por el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo.

El encuentro –encabezado por el secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David de Piero- estuvo a cargo de la Referente del Programa de Prevención del suicidio, Alejandra Potylicki; y contó con la participación también de la titular de la Dirección de Salud Mental de Tolhuin, Marta Bolaño.

Tras señalar que “en este mes nos propusimos hacer una serie de jornadas de concientización en materia de prevención del suicidio”, el licenciado De Piero comentó que en esta oportunidad “convocamos a los medios fundamentalmente; pero también a las fuerzas de seguridad, a las áreas de educación, bomberos y Defensa Civil, para participar de este espacio de abordaje responsable de la temática”.

El funcionario argumentó la iniciativa en el entendimiento de que “ante esta problemática es clave la participación de todos los actores, sobre todo de aquellos que generan información en la esfera social”.

En ese marco, comentó que durante la jornada “hicimos un recorrido sobre la situación actual de la problemática y se trabajó sobre estadísticas locales y el uso de éstas, el valor que tienen”, además “sobre las redes de trabajo que existen en la localidad de Tolhuin”.

También se hizo foco “en los mitos que hay alrededor de esta temática, los indicadores y alarmas que genera una persona que está en una situación de este tipo”, toda vez que “una persona que está atravesando esta problemática generalmente no pide ayuda directa sino que lo hace a través de señales que debemos interpretar”.

En ese sentido, consideró que “lo importante es el entorno más inmediato de la persona; es decir, su familia, sus compañeros de trabajo, etc. que son quienes pueden leer estas situaciones y acercarse para brindarle ayuda”.

Respecto del rol de los medios y de los trabajadores de Prensa, entendió que tienen “un rol clave, porque nos ayuda a todos a pensar la problemática y a entender que es fundamental lo que se transmite y lo que no se tiene que dar a conocer” porque, “detrás de cada caso hay familiares y personas cercanas, además de estar en juego la dignidad de ese individuo, sobre lo cual hay que tener mucho cuidado”.

Tanto De Piero, como la licenciada Potylicki destacaron el alto nivel de participación de quienes se dieron cita al encuentro y el “valioso aporte” que realizaron durante la charla.

Cabe señalar que durante la próxima semana y la siguiente, el Ministerio de Salud llevará adelante, esta vez en articulación con la cartera de Bienestar Ciudadano y Justicia otros conversatorios relacionados con la temática de prevención del suicidio en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con carácter abierto a todo el público.