Plenario del Consejo Municipal de Discapacidad: “Hacer una ciudad más inclusiva”

Después de varios meses de postergaciones, por motivos de salud familiar y ajustes de agenda, Patricia Campos, integrante de la Comisión Municipal de Personas con Discapacidad, celebró la realización del último plenario en el que se aprobaron nuevas medidas orientadas a mejorar la accesibilidad en la ciudad.

Recordemos que el plenario del Consejo Municipal de Discapacidad fue convocado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Políticas Sociales, y se realizó el martes 10 de septiembre en el Centro de Salud Municipal.

“Finalmente logramos hacer este plenario que fue antes de ayer y que tuvo varias buenas noticias para el colectivo de personas con discapacidad» y se trabajó sobre algunas resoluciones de ordenanzas que ya estaban vigentes, contó. Entre ellas, destacó la votación unánime de ordenanzas vinculadas a la construcción de rampas, información a los vecinos y la obligación de que las veredas sean pensadas también para el tránsito de personas con movilidad reducida.

Campos subrayó la importancia del acompañamiento político: “Estuvo presente la concejal (Analia) Escalante, acompañada por Nico Peloli y Vladimir Espeche». Y contó que el proyecto de Peloli sobre el símbolo internacional de discapacidad también fue aprobado por unanimidad, «es algo importante, porque habla de un acompañamiento real de todo el Concejo Deliberante en estos temas”.

El plenario también abrió espacio para iniciativas culturales inclusivas. “Belén Molina nos presentó un proyecto maravilloso que tiene que ver con el Teatro Cervantes, que eligió a nuestra ciudad para implementar una propuesta accesible destinada a personas con discapacidad visual. Se va a trabajar con material táctil, escenografía en relieve y actividades previas a la obra para que los espectadores puedan conocer los elementos de la puesta antes de la función”, relató Campos.

La referente destacó además la presentación de un Manual de Buenas Prácticas orientado a la atención al público. “Queremos que sea construido junto con las organizaciones y las personas con discapacidad. La idea es que incluya aportes reales, que ayuden a mejorar la accesibilidad en trámites y en la relación diaria con el municipio”, explicó.

Más allá de los avances, Campos remarcó deudas pendientes: la falta de programas de acceso laboral y la necesidad de actualizar la Ley 48, que promueve la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público. “Hace falta un plan concreto, un protocolo que asegure que haya personas con discapacidad trabajando. Hoy hay ingresos, sí, pero sin la planificación que corresponde”, señaló.

El plenario también recogió reclamos sobre salud y el acceso a programas como el RUPE. Para Campos, la participación ciudadana es clave: “Celebro que haya más gente reclamando y visibilizando lo que le pasa. Es la manera de que podamos ser escuchados, porque siempre somos los mismos los que estamos, y el esfuerzo es enorme”.

Aunque reconoció algunos avances en diálogo con autoridades provinciales, advirtió sobre la falta de escucha en ciertos ámbitos. “Muchas veces tenemos que llegar a hacer una acción judicial para poder tener respuesta. Eso habla de la necesidad de que la Justicia trabaje más a conciencia con las familias y con las personas con discapacidad”, afirmó.

Con voz firme pero esperanzada, Campos cerró con una invitación: “La accesibilidad es la palabra indicada. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para avanzar, en un año muy complejo, pero el camino es seguir trabajando para hacer una ciudad más inclusiva”.

Radio Provincia