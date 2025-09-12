El lunes 15 Educación reabre la preinscripción a primer año del secundario 2026

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, informa que el lunes 15 de septiembre se retomará la Pre-Inscripción de ingreso a 1er año del nivel secundario Ciclo Lectivo 2026 de hermanos y hermanas y/o convivientes.

La misma se realizará hasta el 22 de septiembre en las instituciones educativas del nivel secundario de manera presencial.

Cada institución educativa informará a sus familias la modalidad que llevará adelante para la Pre-inscripción .

Quienes hayan completado la misma mediante el formulario, se informa que sus datos han sido registrados correctamente.