Alertan que Tierra del Fuego podría quedarse sin carne en 15 días por una medida judicial

En Tierra del Fuego se encendieron las alarmas por el posible desabastecimiento de carnes envasadas al vacío, ya que el stock actual alcanzaría solo para 15 días y la producción local no cubre la demanda. La situación surge tras una cautelar del Juzgado Federal de Río Grande que, desde el 10 de septiembre, impide el ingreso de carnes y productos cárnicos al territorio fueguino para resguardar el estatus sanitario frente a la fiebre aftosa. Mariano Preto, dueño del frigorífico Terra Foc, advirtió que “la cadena de reposición quedó rota” y reclamó una aclaratoria urgente al alcance de la medida, mientras frigoríficos y cámaras empresarias analizan acciones conjuntas para revertir la restricción.

La resolución suspende “el ingreso a la Provincia de Tierra del Fuego de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa, provenientes de zonas libres de ella con vacunación”.

Preto advirtió que la incertidumbre es total porque “estamos esperando que la Justicia termine de tomar una decisión basada en todas las herramientas tecnológicas sobre un tema que nos preocupa a todos. Nadie quiere poner en riesgo el estatus sanitario de zona libre de aftosa, pero tampoco podemos dejar a la población sin carne”.

El empresario remarcó que la medida impacta de lleno en la cadena de abastecimiento y “la prohibición es para toda la carne. Nosotros vivimos de esto y tenemos un comercio más, pero si la gente se queda sin carne va a ser un problema provincial, no solo nuestro como empresarios”.

Preto señaló que los frigoríficos locales ya enfrentan dificultades para reponer stock y que el margen de maniobra es muy corto: “Dependemos de que la Sociedad Rural se expida de manera urgente y aclare esta situación. De lo contrario, en 15 días no habrá carne disponible en la provincia”.

Radio Provincia