Agenda de actividades del fin de semana

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟭𝟮 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
USHUAIA
•Huerta en tu CAPS
14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)
•Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos
14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)
Juegoteca isla de juegos
15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)
Inscripción: 2901- 618481
•Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)
•Conociendo la poesía fueguina
18 a 20 h | Centro Cultural Yaganes
•Flotante: Taller de «Papel Pinchado – Collage analógico y bordado)
18:30 h | Secretaría de Cultura (Deloqui 1465)
RÍO GRANDE
•Charla pre-parto y post-parto
15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande
•Tussock: Taller de retrato de moda » Entre lo visible y lo invisible»
18 a 20 h | Museo Fueguino de Arte (Av. Belgrano 319)
𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟭𝟯 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘:
•¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más
Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos
USHUAIA
•Flotante: Feria Creativa de la Isla
16 a 20:30 h | Escuela N° 1 (Maipú 697)
TOLHUIN
•Matiné +60 a Tolhuin
19 a 23 h | Escuela N°5 (Lucas Bridges 542)
RÍO GRANDE
•Apertura del VII Modelo de Naciones Unidas en el Fin del Mundo
11 h | Casa del Deporte – Ushuaia
•Mes de las Artes: Taller de técnica mixta
14 a 16 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
Inscripción: 2964-496318
•Primavera Friki
16 a 20 h | Gimnasio Muriel
•Lucha: Juegos Fueguinos, Instancia Provincial
18 h | Casa del Deporte
𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟭4 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
USHUAIA:
•Jornada VII Modelo de Naciones Unidas en el Fin del Mundo
9.30 h | Casa del Deporte – Ushuaia
•Flotante: Feria Creativa de la Isla
16 a 20:30 h | Escuela N° 1 (Maipú 697)
TOLHUIN
•Encuentro Mini Básquet
14 a 16 h | Colegio Trejo Noel
RÍO GRANDE:
•Primavera Friki
16 a 20 h | Gimnasio Muriel