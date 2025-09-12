Agenda de actividades del fin de semana

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟭𝟮 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

USHUAIA

•Huerta en tu CAPS

14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)

•Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos

14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)

Juegoteca isla de juegos

15 h | CAPS 3 (Gobernador Valdez 894)

Inscripción: 2901- 618481

•Grupo de reflexión para familiares y redes

18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

•Conociendo la poesía fueguina

18 a 20 h | Centro Cultural Yaganes

•Flotante: Taller de «Papel Pinchado – Collage analógico y bordado)

18:30 h | Secretaría de Cultura (Deloqui 1465)

RÍO GRANDE

•Charla pre-parto y post-parto

15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande

•Tussock: Taller de retrato de moda » Entre lo visible y lo invisible»

18 a 20 h | Museo Fueguino de Arte (Av. Belgrano 319)

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟭𝟯 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘:

•¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más

Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos

USHUAIA

•Flotante: Feria Creativa de la Isla

16 a 20:30 h | Escuela N° 1 (Maipú 697)

TOLHUIN

•Matiné +60 a Tolhuin

19 a 23 h | Escuela N°5 (Lucas Bridges 542)

RÍO GRANDE

•Apertura del VII Modelo de Naciones Unidas en el Fin del Mundo

11 h | Casa del Deporte – Ushuaia

•Mes de las Artes: Taller de técnica mixta

14 a 16 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)

Inscripción: 2964-496318

•Primavera Friki

16 a 20 h | Gimnasio Muriel

•Lucha: Juegos Fueguinos, Instancia Provincial

18 h | Casa del Deporte

𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟭4 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

USHUAIA:

•Jornada VII Modelo de Naciones Unidas en el Fin del Mundo

9.30 h | Casa del Deporte – Ushuaia

•Flotante: Feria Creativa de la Isla

16 a 20:30 h | Escuela N° 1 (Maipú 697)

TOLHUIN

•Encuentro Mini Básquet

14 a 16 h | Colegio Trejo Noel

RÍO GRANDE:

•Primavera Friki

16 a 20 h | Gimnasio Muriel