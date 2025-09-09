Volvió aumentar la nafta durante la primera semana de septiembre en un promedio del 1,2%

La primera semana de septiembre vino con un nuevo aumento en el combustible. YPF aplicó un aumento promedio en el precio de venta al público de los combustibles que comercializa del 1,2%.

La Nafta Súper, con una suba del 1,75% fue el combustible que más se encareció durante la primera semana del mes y alcanzó los 1.107 pesos por litro, publica el DFDM https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2025/09/09/112605-aumento-del-1_2por_ciento-en-una-semana

El Ultra Diesel aumentó un 1,4% con lo que el litro costaba, hasta ayer, 1.294 pesos.

El Diesel Infinia subió el 1,2% y el litro se ubicó en los 1.508 pesos, en tanto que el litro de Nafta Infinia cuesta 1.318 pesos, una suba del 0,5%.

Los valores informados eran lo que se registraban en los surtidores de la estación de servicio ubicada en el ingreso a Ushuaia durante la madrugada del lunes. Por vigencia del sistema de micro precios que implementó YPF, la petrolera genera ajustes de precios en tiempo real en función de la hora del día, el nivel de demanda y la ubicación geográfica de la boca de expendio, por lo que estos varían todos los días y de estación de servicio a estación de servicio.