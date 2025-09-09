Inversión histórica: nueva central eléctrica para Ushuaia de última generación

Con la firma del contrato para la construcción de una nueva central eléctrica en el sector este de la ciudad, Tierra del Fuego consolida una de las inversiones energéticas más relevantes de los últimos años. La obra marca un hito histórico para la provincia y apunta a garantizar el abastecimiento energético de Ushuaia con criterios de eficiencia, confiabilidad y sustentabilidad.

La ceremonia de firma estuvo encabezada por el Gobernador Gustavo Melella, acompañado por el Ministro Jefe de Gabinete Agustín Tita, la Senadora Cristina López, Legisladores, Concejales y autoridades de Gobierno y del Municipio de Ushuaia. Vía zoom desde Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires participaron la Ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo, el presidente de Terra Ignis S.A. Maximiliano D´Alessio, la Gerenta Institucional de la compañía Verónica Tito, el Secretario de legal y Técnica Emiliano Fossatto, la legisladora Myriam Martínez, y la presidenta de la Cámara de Comercio Ushuaia y vicepresidente de la CAME Claudia Fernández.

La nueva planta contará con tecnología de última generación, que permitirá aprovechar el calor residual del proceso de generación para producir energía adicional. Este sistema reducirá las emisiones contaminantes, optimizará el uso de recursos naturales y elevará los estándares de eficiencia térmica, alineando a la provincia con las mejores prácticas de eficiencia energética a nivel nacional.

El Gobernador expresó al respecto que “luego de haber cumplido todos los procesos legales y administrativos hoy podemos anunciar que Ushuaia va a tener esta planta nueva de generación, una solución definitiva para los próximos 25 o 30 años”

“Quiero agradecer al Estado de la República Popular de China, a su Embajada, a Terra Ignis y a Rainbow International Xi’an Engineering por hacer esto posible”, recalcó.

Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, detalló que el proyecto contempla una capacidad instalada de 60 MW, distribuidos en 40 MW por turbina de gas y 20 MW por recuperación de calor, con un régimen de operación de hasta 8.000 horas anuales y una producción estimada de 480 millones de kWh por año.

A su vez, el presidente de Terra Ignis S.A., Maximiliano D’Alessio, expresó en la oportunidad que “esta inversión representa un paso decisivo. Tierra del Fuego consolida una inversión estratégica de alto impacto que fortalece su infraestructura, potencia la eficiencia energética de la provincia y asegura condiciones de desarrollo sostenido para las próximas décadas en el Fin del Mundo”.

El diseño también incluye nuevas líneas de media tensión de 13,2 kV y 33 kV, junto con una conexión externa de 2,3 kilómetros, lo que permitirá reforzar el vínculo entre la central y la red eléctrica local, garantizando un suministro seguro y continuo.

La iniciativa se integra a una estrategia provincial orientada a asegurar el abastecimiento energético bajo criterios de sustentabilidad, fortalecer la competitividad del entramado productivo y mejorar la calidad de vida de las familias fueguinas.

Con esta nueva central, Tierra del Fuego no solo avanza en soberanía energética, sino que también sienta las bases para un crecimiento urbano e industrial sólido, sustentable y a largo plazo.