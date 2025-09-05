“No podemos seguir dándole la espalda a nuestros deportistas”

El legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) cuestionó al Gobierno fueguino por la falta de apoyo a jóvenes deportistas que quedaron sin poder participar en competencias nacionales como los Juegos Evita. También criticó la cancelación de la sede de los Juegos de la Araucanía en Tierra del Fuego, que consideró “una oportunidad perdida en lo deportivo, económico y social”.

En diálogo con Radio Provincia, Lapadula volvió a poner en agenda la situación del deporte en Tierra del Fuego tras la suspensión de competencias nacionales y la cancelación de los Juegos de la Araucanía, que originalmente debían realizarse en la provincia.

“Es frustrante para chicos y chicas que se entrenan durante todo el año que, a pocos días del viaje, les digan que la provincia no va a participar de los Juegos Evita”, señaló. “No puede ser que en un lugar con tantos recursos los pibes terminen vendiendo empanadas o pizzas para poder viajar a competir”.

Lapadula recordó que presentó dos proyectos legislativos: uno para la creación de un Fondo de Financiamiento para Deportistas Juveniles, que garantice recursos estables sin depender de la política del momento; y otro para que las horas de entrenamiento de atletas de alto rendimiento sean reconocidas en el ámbito escolar: “Es absurdo que un chico que entrena cinco horas por día tenga problemas para aprobar Educación Física”, cuestionó.

El legislador también apuntó contra la gestión del Ejecutivo provincial tras la caída de la sede de los Juegos de la Araucanía en la isla: “Se planifican con años de anticipación y suspenderlos apenas dos meses antes es un papelón. No se trata solo de lo deportivo: era un motor económico y social para toda la provincia”.

En ese marco, criticó el presupuesto 2026, que según su análisis destina “el 98% a gastos corrientes y casi nada a inversión en obras”. Para Lapadula, esa decisión política explica por qué “las escuelas siguen en malas condiciones y la salud pública está abandonada, a pesar de que Tierra del Fuego tiene el segundo presupuesto per cápita más alto del país”.

“Recursos hay, lo que falta es gestión responsable”, sentenció. Y cerró con un mensaje a la ciudadanía: “Defender a Tierra del Fuego también es defender a sus deportistas. Su esfuerzo no puede depender de la voluntad política de turno, tiene que ser una política pública seria y permanente”.

