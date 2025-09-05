Desde «Provincias Unidas queremos construir una alternativa real»

Federico Bilota, ex legislador provincial y ahora candidato a diputado por el espacio Provincias Unidas, dijo que la alianza busca ofrecer “una salida concreta, lejos de los extremos que han fracasado en el país”.

“Provincias Unidas surge como iniciativa de varios gobernadores, con una visión muy federal, que nace de las provincias hacia la Nación. No es una construcción desde la Capital Federal, sino desde el interior profundo”, remarcó Bilota. Y subrayó que el espacio incluye a radicales, peronistas y referentes del PRO que “entienden que la Argentina necesita una opción distinta a la del kirchnerismo y al presente frustrante que ofrece el actual oficialismo”.

Para el candidato, la clave está en recuperar el crecimiento desde las economías regionales. “Nosotros creemos que la solución es la productividad, el desarrollo económico que se da en las provincias, que es donde está la capacidad instalada y donde se mueve la economía. Si no producimos, el país no va a solucionar sus problemas”, sostuvo.

Además advirtió que los sectores dominantes “quieren reducir la discusión a dos polos”, pero insistió en que existe un electorado dispuesto a buscar otra opción: “Hay un gran caudal de votos que no está ni de un lado ni del otro. La gente demanda una oferta distinta y es lo que intentamos construir”.

En esa línea, diferenció la propuesta de Provincias Unidas tanto del “Estado omnipresente que no resuelve nada” como de la “motosierra que destruye sin lógica”. “No todo es blanco o negro, queremos que la gente sepa que hay otra Argentina posible”, afirmó.

Al ser consultado sobre su historia política y su alejamiento del kirchnerismo, fue tajante: “Hace mucho tiempo que lo venimos diciendo: el Partido Justicialista no es sinónimo de kirchnerismo. Hemos sostenido una línea coherente, incluso cuando acompañamos a candidatos como Florencio Randazzo. El kirchnerismo no nos representa”.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Bilota pidió que la ciudadanía evalúe el rol que tendrán los legisladores que resulten electos: “No se trata de ir al Congreso a levantar la mano por lo que diga una superestructura nacional, sino que se trata de representar los intereses de la provincia y del pueblo fueguino”. “La Argentina necesita dirigentes que entiendan el contexto histórico y se animen a construir una alternativa real. Nosotros creemos que esa alternativa existe y que puede entusiasmar a muchos que hoy no se sienten representados”, finalizó

Radio Provincia