«No solo creemos en nuestros hijos, creemos en cambiar el paradigma para mejorar su calidad de vida»

En Tierra del Fuego, un grupo de madres y padres ha tomado la posta para transformar la realidad de sus hijos con autismo, y su compromiso no solo emociona, sino que abre caminos hacia una sociedad más inclusiva. Luján Tito, una de las voces al frente de este movimiento, comparte con fervor el corazón de su trabajo: “Creemos que nosotros también tenemos que ser actores en esta sociedad para poder cambiar el paradigma de lo que se ve y se piensa, para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Muchas veces hay que actuar para no estar esperando que el Estado dé todo; nosotros podemos realizarlo, por eso estamos comprometidos para garantizar que nuestros sus hijos tengan una vida digna».

El grupo ha logrado avances concretos gracias a la alianza con empresas como London Supply, responsable de la concesión del aeropuerto Malvinas Argentinas. Esta colaboración permitió que el aeropuerto, que hasta ahora carecía de un protocolo específico para personas con autismo, implemente un espacio sensorial único, sumándose a otros como los aeropuertos de Trelew y Ezeiza. Con luces tenues, muebles blandos, hamacas y paneles sensoriales, este espacio permitirá a personas con autismo regular sus emociones en un entorno tranquilo durante sus viajes.

Luján detalla el recorrido para quienes viajan: “Cuando llegues al aeropuerto, habrá un protocolo para personas con autismo. Luego del check-in y los controles, podrán ir al espacio sensorial, donde estarán acompañados antes de abordar”. Este avance se suma a capacitaciones para el personal aeroportuario, que debe estar armado para brindar la mejor atención, y todo estará listo antes de la próxima temporada de verano.

Pero el compromiso va más allá de los viajes. También está en marcha una aplicación pionera desarrollada en conjunto con la empresa Neo Delfos, que facilitará los trámites en el Registro Civil para niños dentro del espectro. “Es difícil para un niño con esta condición salir a hacer un trámite, donde hay sobreestimulación, ruido, y situaciones nuevas”, explica Luján. Por eso han creado una app con pictogramas y apoyo visual que acompaña al niño paso a paso, reduciendo la ansiedad y la frustración. Este recurso, completamente gratuito, ya está disponible a través de ‘Hablemos de Autismo Tierra del Fuego’, accesible con un simple código QR.

Además, pensando en las infancias, están organizando una fiesta especial para el 6 de septiembre en el Rotary Club, un evento pensado para que niños con autismo puedan disfrutar sin la sobrecarga sensorial de ruidos fuertes o muchos estímulos. “Vamos a tener actividades recreativas, un ambiente tranquilo, y apoyo de los bomberos y el Polo Creativo con robótica. Queremos que sea un día para que las familias y los chicos puedan compartir sin estrés”, cuenta.

Luján destaca con emoción que estas iniciativas no solo son gestadas por las familias, sino que han encontrado respaldo en empresas y comunidades dispuestas a acompañar. “Este trabajo impresionante de caminar todos los días, de golpear puertas, es para darle un poquito de mejor asistencia a nuestros seres queridos. Algunas puertas se cierran, otras se abren, pero seguimos avanzando.”

Con esta mirada comprometida y solidaria, las familias de Tierra del Fuego empiezan a construir una realidad más cercana a sus sueños, donde la sociedad no solo reconoce, sino que acompaña y facilita la vida digna y plena de todas las neurodivergencias.

Un paso a la vez, pero con el corazón, el amor y la convicción que solo quienes caminan esta lucha pueden transmitir.

Radio Provincia