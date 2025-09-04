Juegos Argentinos de Alto Rendimiento: Melella felicitó a los y las jóvenes por representar a la Provincia en una competencia de tan alto nivel

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recibió en Río Grande a deportistas fueguinos que viajarán a competir en la primera edición de los JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) donde participarán los mejores atletas del país. Vía remota desde Casa de Gobierno en Ushuaia participó el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita junto a deportistas de esa ciudad.

Melella felicitó a los y las jóvenes por el esfuerzo y por representar a la Provincia en una competencia de tan alto nivel. También los invitó a ser multiplicadores de la práctica del deporte y de los valores que se cultivan en estas actividades.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, reunirán a más de 3.000 atletas que participarán en más de 50 disciplinas. La primera edición se desarrollará en Rosario entre el 9 y el 14 de septiembre. Este será el inicio del nuevo calendario Olímpico y antesala de los Juegos Odesur 2026.

El próximo martes tendrá inicio la competencia con la presencia de la delegación de Tierra del Fuego representada por Diana Ojeda y Darío Jurado (Ajedrez), Horacio Miranda h. (Lucha Olímpica), Malena Roche – Uriel Peña – Yamila Olibera – Fernán Navarro (Levantamiento Olímpico), Natalia Fernández – Elias Gonzalez – Camila Villordo – Santino Molina (Taekwondo), Luca Avellaneda – Mariano Coto Bersier (Judo), Renata Godoy (Atletismo), Mahia Alonso (Para Atletismo) y Athina González Ciavarella (Esgrima). Estarán acompañados por entrenadores y personal de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

El debut para los fueguinos se producirá en el Museo de Rosario el próximo martes 9 y miércoles 10 con la presentación de los ajedrecistas Darío Jurado y Diana Ojeda quienes intervendrán en formato Blitz, Rápidas, FreeXstyle 960 Blitz y freeXstyle 960 Rapid.

El mismo miércoles se concretará el debut de Luca Avellaneda (hasta 60 kilos) y Mariano Coto Bersier (hasta 90 kilos) en el Pabellón B del Predio Ferial.

Más adelante, en simultáneo, llegará el debut para los fueguinos de taekwondo y lucha olímpica con Elias González (hasta 58 kilos y Horacio Miranda (h), respectivamente.

Por su parte el sábado 13 habrá múltiple actividad en la Pista Municipal de Atletismo donde Renata Godoy competirá en 100 metros con vallas, a la vez que Mahia Alonso hará lo propio en salto en largo y 100 metros llanos de Para-Atletismo. También se abrirá la participación de Natalia Fernández (hasta 57 kilos) en taekwondo, de Athina González Ciavarella en la modalidad florete de esgrima y de representantes de levantamiento olímpico.

El último día de competencia será el domingo 14. Repetirán levantamiento olímpico, atletismo (Renata Godoy y Mahia Alonso) y taekwondo con Santino Molina (hasta 80 kilos) y Camila Villordo (más de 67 kilos). Durante la misma jornada se realizará la ceremonia de clausura.

En simultáneo a la competencia se llevará adelante un Congreso JADAR 2025 en el Auditorio del Club Atlético Provincial de Rosario, con paneles y disertaciones de autoridades y deportistas argentinos destacados.

Luego de la reunión el Gobernador y el Ministro Jefe de Gabinete entregaron a los deportistas banderas de la Provincia. Acompañaron el Secretario de Deportes, Matías Runín, el Subsecretario de Deportes, Gabriel Coto y la Subsecretaria de Deportes Zona Sur, Natalia Muñoz.