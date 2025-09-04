AMET marcó distancia del SUTEF y defendió su propuesta de capacitación docente

AMET Tierra del Fuego lanzó la invitación a participar del 5° Congreso IT y la Expo IT, organizados por el Municipio de Río Grande, un espacio pensado para articular innovación, tecnología y educación. Desde la organización sindical destacaron que se trata de “una gran oportunidad para encontrarse con la formación continua”, en un contexto donde la capacitación docente es también parte del debate gremial.

Juan Carrizo, referente de AMET, aseguró: «Se apuesta a la formación continua e innovación, y difundimos eventos de interés para los docentes». También valoró que el sindicato “trabaja en las temáticas que la misma docencia nos pide” y remarcó: «Somos la única organización que está planteando capacitaciones serias destinadas a los docentes de la provincia, reconocidas incluso por el Ministerio de Educación como de interés educativo».

Pero la entrevista no se limitó al plano académico. Carrizo también se metió en la discusión salarial y apuntó a las diferencias con el gremio mayoritario, el SUTEF. «Vemos que se toman decisiones unilaterales, se quiere vender una participación democrática cuando en realidad es muy baja. Incluso han debido suspender asambleas porque los docentes ya no participan, porque han perdido la credibilidad de la representación», disparó.

Frente a medidas de fuerza como acampes y desobligaciones, Carrizo sostuvo que no contribuyen a mejorar la situación: «Lo más importante es trabajar con las familias y la comunidad educativa, garantizar una semana continua de clases y exponer la situación real que vive la docencia. Si logramos una mejora salarial y mayor inversión en infraestructura escolar, los principales beneficiados serán los chicos y chicas que van a la escuela».

Consultado sobre la decisión de no acompañar el acampe frente a Casa de Gobierno, fue tajante: «Difícilmente nos vamos a plegar a una medida que deciden otros y que deciden muy pocos. Todo esto de querer manchar el nombre de AMET o vincularnos a fantasmas del pasado tiene que ver con la baja convocatoria y la falta de ideas».

El dirigente también cuestionó los resultados de esas protestas: «¿De qué valió una semana de acampe si el Gobierno sacó un decreto con solo un 2% de aumento? Los docentes pasaron frío y nieve, pero después quienes se sientan a negociar terminan discutiendo otras cosas». Y fue más allá: «Es de público conocimiento que parte de la comisión directiva de ese sindicato hoy son funcionarios activos del Gobierno. ¿Quién está más pegado al poder que los que supuestamente nos defienden?».

Carrizo denunció una “campaña de desinformación” contra AMET y la vinculó con la presencia que el sindicato viene ganando en las escuelas: «Los docentes se dan cuenta de que uno de los grandes responsables de la situación salarial son los mismos que dicen defenderlos. Por eso cada vez hay menos participación en movilizaciones y desobligaciones».

La entrevista cerró con una crítica directa al resultado de la negociación salarial: «Terminamos con un cargo testigo que no cubre ni la mitad de la canasta básica en la provincia. Mientras tanto, muchos dirigentes ya consiguieron cargos políticos o se acomodaron en otras funciones. Creo que se han negociado otras cosas más que el salario».

Radio Provincia