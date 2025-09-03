“No podemos ser rehenes de una protesta”: cámaras empresarias exigen al Gobierno poner fin al bloqueo docente en Ushuaia

En Ushuaia, las cámaras empresarias manifestaron su fuerte preocupación por el acampe del gremio docente SUTEF frente a Casa de Gobierno, que mantiene bloqueada la calle San Martín hasta el jueves. A través de un comunicado, reclamaron al gobernador Gustavo Melella medidas urgentes para garantizar la libre circulación, proteger la actividad comercial y turística, y defender el derecho al trabajo y la educación.

Los empresarios advirtieron que los cortes “dañan gravemente la actividad económica, ponen en riesgo empleos y afectan a toda la comunidad”. Mientras tanto, el SUTEF sostiene la protesta en reclamo de aumentos salariales y una ley de financiamiento educativo, con una marcha prevista para el viernes.

El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Patricio Cornejo, se refirió al conflicto docente que mantiene bloqueada la calle San Martín y planteó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas que atraviesa la ciudad. “Siempre está bueno escuchar al otro lado y entender también al otro, pero la forma en que se lleva adelante este reclamo está mal. No podemos, como ciudad y como provincia, ser rehenes de una protesta”, afirmó en diálogo radial.

Cornejo remarcó que no está en discusión la legitimidad de los planteos del sector docente, pero sí los métodos elegidos. “Si se lee la solicitada que sacamos ayer, en ningún momento hablamos en contra de los docentes. Al contrario, todos entendemos la importancia de educar a las generaciones futuras. Lo que cuestionamos es que se atente contra derechos básicos como la libertad de circulación, de trabajar y de estudiar”, señaló.

Recordó que la situación no es nueva en Tierra del Fuego: “En 2016 hubo 89 días de acampe docente en la calle San Martín y una ambulancia no pudo entrar a atender a una persona que terminó falleciendo. Hasta ese punto podemos llegar con situaciones como esta”, advirtió.

El dirigente fue claro al apuntar responsabilidades: “El principal responsable es el Gobierno de la Provincia. Hace cinco años que estamos en la misma situación. El dato mata al relato: el método del gremio docente no solucionó nada. Lo que hay que cambiar es la manera”.

Cornejo insistió en que el conflicto desborda a las instituciones y a la propia sociedad: “Estoy recibiendo mensajes de papás que van a realizar un primer encuentro provincial de padres en defensa de la educación. Evidentemente esto ya no pasa por una cámara o dos, sino que se ha desbordado”.

También cuestionó los dichos de Horacio Catena, dirigente de SUTEF: “Salió diciendo que iban a reventar la calle. Ese nivel de violencia es peligrosísimo. No representa a todos los docentes; si vas a San Martín, vas a ver que es un puñado de personas acampando y generando un desastre social con pérdidas de trabajo y con la imagen de una ciudad turística dañada”.

Por último, Cornejo expresó que la salida debe estar en manos del Ejecutivo provincial: “El gobernador tiene que tomar acción inmediata para terminar con esta situación y, al mismo tiempo, iniciar un proceso claro que mejore la calidad de la educación. No alcanza con un aumento por decreto para tapar el agujero, hay que resolver los motivos de fondo”.

“Por el bien de los docentes, de nuestros chicos, de las empresas y de la comunidad entera, necesitamos una solución pronta y sostenida en el tiempo”, concluyó.

Radio Provincia