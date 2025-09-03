Gobierno avanza en la planificación del Área Natural Protegida Península Mitre

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS continúa avanzando en la planificación del Área Natural Protegida Península Mitre. En este marco se desarrolló una jornada de trabajo que integró actividades con distintos actores estratégicos como parte de los pasos preliminares para la elaboración del Plan de Manejo del área.

Durante la actividad desarrollada en el SUM de Piscicultura, se llevó a cabo un encuentro que contó con la participación del área de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia, brigadistas, guardaparques y personal técnico de la Secretaría de Ambiente. La instancia de trabajo interno tuvo como objetivo consolidar un equipo de planificación y fortalecer el intercambio de información clave sobre la situación actual del territorio.

“Se recabaron datos históricos, experiencias y registros aportados por Defensa Civil municipal, que serán insumos fundamentales para avanzar en la formulación del Plan de Manejo de Península Mitre”, comentó María Luisa Carranza, directora general de Biodiversidad y Conservación.

Por la tarde, la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación, participó en el 1° Seminario para Guías de Montaña y Trekking habilitados, organizado por el INFUETUR. En este marco, se trabajó sobre la relevancia de las Áreas Protegidas provinciales, sus objetivos de conservación y los aspectos a tener en cuenta para quienes realizan actividades en estos sitios. La actividad permitió además poner en valor la importancia de las buenas prácticas en entornos naturales y el rol de los guías en el acompañamiento responsable de visitantes en la provincia.

A su vez, Andrea Bianchi, secretaria de Ambiente, destacó que “estas instancias son pasos fundamentales en la planificación y gestión efectiva del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, tanto por los aportes generados en la reunión para la elaboración del Plan de Manejo de Península Mitre, como por el fortalecimiento de los vínculos con actores que conocen en profundidad el territorio» .

“El valor de estas jornadas está justamente en esa articulación, en el intercambio mutuo que enriquece la gestión y la planificación del área”, finalizó.