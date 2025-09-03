Coto: “La gente vota con los pies: se va a donde puede vivir mejor”

El legislador de La Libertad Avanza y candidato a senador nacional, Agustín Coto, se expresó acerca de las próximas elecciones legislativas. Evaluó la posibilidad que el voto en Tierra del Fuego se distribuya en tres bloques, subrayó la función del Congreso para mantener la gobernabilidad, resaltó la urgencia de implementar reformas económicas y laborales, y destacó la necesidad de una política exterior nacional coherente relacionada con Malvinas y la Antártida.

Coto planteó que las elecciones del 26 de octubre podrían significar un cambio en el panorama político tanto a nivel nacional como regional, con un reparto del electorado en tercios. En este contexto, remarcó la importancia de la competencia entre La Libertad Avanza, Defendamos Tierra del Fuego y Fuerza Patria para determinar quiénes serán los representantes fueguinos en el Congreso. “El Congreso adquirirá un papel fundamental, ya que podría no existir una fuerza con mayoría propia, haciendo que las negociaciones sean determinantes”, afirmó.

“Estamos en una campaña larga e invasiva, con mucha información. Preferimos prepararnos para fiscalizar y capacitar a la ciudadanía, especialmente con la boleta única de papel, que es novedad este año”.

Respecto a las encuestas, afirmó que son herramientas útiles cuando se trabajan bien, y que “una encuesta trucha no sirve para nada”. Sobre la división política local, reconoció que “hay dos versiones de kirchnerismo y otro espacio que representa La Libertad Avanza. Aún no está claro el panorama, pero buscamos que Tierra del Fuego tenga la mayor representación posible en el Congreso”.

Usó una metáfora sobre la movilización social y política: “La gente vota con los pies: se va a donde puede vivir mejor. En Argentina no se puede vivir con el corazón, hay que entender esa realidad”. Además, defendió el papel del senador, “que debe golpear puertas y defender a la provincia”, y rechazó cualquier intento de politizar su función, “no soy un soldado ciego de partido, trabajo para la gente”.

Sobre la situación económica y social, dijo: “Las políticas nacionales han llevado a un ajuste feroz que afecta a todos, con inflación alta y caída del poder adquisitivo. No estamos en un paraíso, sino en un proceso para estabilizar el país que cuesta y requiere sacrificios”.

Coto anexó que “los fueguinos merecen políticas que no los abandonen, defensa de la matriz productiva local y una renovación política que se ajuste a las necesidades reales de la gente”.