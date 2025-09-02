Planificación del Bosque Nativo: Prioridades de financiamiento 2025 en Tierra del Fuego

El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales, llevó adelante una nueva reunión de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos. El encuentro tuvo como objetivo elaborar los insumos necesarios para la definición del Plan Estratégico Anual (PEA) 2025, requisito fundamental para que la provincia acceda a los fondos de la Ley Nacional de Bosques.

Durante la jornada, representantes de distintas instituciones trabajaron en modalidad de taller, realizando un análisis de las principales problemáticas y riesgos vinculados al bosque nativo en todo el territorio provincial.

Siendo estos insumos claves para la definición de los lineamientos prioritarios por parte de la autoridad local de aplicación entre los cuales se encuentran: prevención de incendios forestales; restauración de bosques degradados; uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de conservación; manejo forestal sustentable a nivel de cuenca; manejo de bosques con ganadería integrada; y manejo de bosques en zonas de interfase.

La secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, destacó que, “este trabajo colectivo nos permite contar con herramientas sólidas para planificar el uso de los fondos de la Ley de Bosques. Tierra del Fuego es una de las cuatro provincias del país que tiene su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) al día, condición clave para acceder al financiamiento”.

“El PEA es una herramienta relativamente nueva que nos permite adelantar la gestión y definir con anticipación el destino de los fondos”, agregó.

Con este avance y los aportes realizados por la Comisión, la provincia cuenta con las herramientas necesarias para la elaboración del Plan Estratégico Anual 2025, que deberá ser presentado ante Nación para acceder al financiamiento destinado a fortalecer la conservación y el manejo sustentable del bosque nativo.