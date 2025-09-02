Movilización de ATE: “¿Por qué un funcionario no cobra lo mismo que un trabajador?”

La asamblea de trabajadores estatales rechazó la última oferta del Ejecutivo y reclama un salario digno que acompañe el costo de vida. Este martes, ATE se moviliza frente a la Casa de Gobierno en busca de respuestas, mientras crecen las críticas al presupuesto provincial y a los sueldos de funcionarios.

“Nosotros no hemos aceptado la propuesta del gobierno por considerarla insuficiente”, planteó Jonathan Chocobar, paritario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en medio de la movilización. El dirigente detalló que la propuesta oficial contemplaba una modificación en la antigüedad del 2% al 95% desde agosto y un 4% al básico en septiembre: “No alcanza, queda muy retrasado con respecto a lo que hoy se está viviendo con los salarios y la realidad de la canasta básica”, remarcó.

Chocobar trazó una comparación que generó un fuerte aplauso entre los manifestantes: “Un compañero que recién ingresa está cobrando 691 mil pesos en la mano y un alquiler está 800 o 900 mil. Ese compañero no puede comer, no puede ir a la escuela, no puede hacer un montón de cosas”.

El sindicalista también cuestionó el crecimiento de las partidas estatales destinadas a otros sectores mientras los trabajadores siguen con salarios rezagados. “El presupuesto se duplica para el año próximo, pero los empleados públicos seguimos igual. En el Tribunal de Cuentas, tres vocales tienen estipulado un sueldo de 15 millones de pesos. La Justicia también se llevó su aumento. Pero para los trabajadores, nada”.

El sindicalista, cuestionó “¿Por qué un funcionario no cobra 1.040.000 pesos como un compañero de 20 años de antigüedad? A ver si así puede vivir como lo hacemos nosotros”.

Los trabajadores rechazaron de plano las sumas fijas no remunerativas ofrecidas por el Ejecutivo, a las que calificaron como “pan para hoy y hambre para mañana”. En ese marco, Chocobar advirtió que “no representan nada, no las cobran los jubilados y no solucionan la pérdida salarial que arrastramos desde hace meses”.

La Asamblea, que se extendió durante toda la mañana, debatió la instalación de una carpa frente a Casa de Gobierno y la presentación de un proyecto en la Legislatura para garantizar que el presupuesto incluya mejoras salariales reales. “Si nosotros no empezamos a discutir, lo único que vamos a tener en el gobierno es miseria”, agregó el dirigente.

La movilización se mantuvo en un clima de tensión, aunque sin incidentes. “Por ahora está tranquila la situación, pero los trabajadores están muy enojados”, describió la periodista Silvana Minué desde el lugar. Al cierre de la jornada, los manifestantes ratificaron la continuidad del plan de lucha y la unidad con otros gremios en conflicto.

