«El bono es una mala palabra para los jubilados»

Patricia Blanco, vocal por los jubilados en la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, no ocultó su descontento con la política de bonos no remunerativos que impacta directamente en las jubilaciones. Blanco expresó que para ella «bono es una mala palabra».

Según la referente, los bonos no solo son una medida ineficaz, sino que perjudican el salario del sector pasivo, creando falsas expectativas sin mejorar la situación financiera de los jubilados. «El jubilado quiere la plata, lo mismo le pasa al trabajador activo y lo que ocurre es que, cuando se negocian sumas fijas, no se está trabajando en lo que realmente importa; un aumento al salario básico en blanco», afirmó Blanco, subrayando que la política salarial, en su opinión, sigue sin priorizar lo esencial.

La vocal también lamentó la falta de transparencia por parte de las autoridades, especialmente en lo que respecta a los montos prometidos a los jubilados, que en muchos casos no se cumplen: «No se debe discutir lo que está fuera de lo normal y habitual. El jubilado recibirá lo que corresponde al trabajador activo dentro de lo que está estipulado en su sueldo. Pero, si se hacen interminables negociaciones durante meses y el jubilado sigue esperando, se termina alimentando un círculo vicioso que favorece al Ejecutivo, no a los trabajadores», destacó.

También criticó la tendencia a negociar para el gobierno provincial, que, según su análisis, prefiere ofrecer bonos para no generar descontento, sin resolver el fondo del problema: la mejora real de los salarios. «Así se le hace el caldo gordo al Ejecutivo, que no tiene los recursos, pero también quiere calmar los ánimos», apuntó.

La dirigente también cuestionó la escasa participación de los jubilados en las mesas de negociación, alegando que la representación no se ve reflejada en las decisiones finales: «los jubilados no tienen voz, salvo Antonio Delgado, quien intenta hacer valer su palabra, pero no lo escuchan». La Caja de Previsión Social debe cumplir con su rol de manera correcta y conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes, acotó.

Por último, Blanco reiteró que tanto a nivel provincial como nacional, los gremios deben enfocarse en defender el salario de los trabajadores, porque «el discurso cambia según el lugar, pero los gremios deben estar del lado de los laburantes. No es justo que se siga postergando una solución que ya está clara», finalizó.