Schetjer a Agüero: «Estamos en campaña política y ella cuestiona a sus propios compañeros»

El Director General de Farmacia de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Claudio Schetjer, explicó cómo se lleva adelante el proceso de adquisición de medicamentos, que ahora se realiza por principio activo en vez de por marca comercial, con el fin de obtener mejores precios y garantizar el abastecimiento a los afiliados.

Schetjer detalló que las compras se efectúan mediante un sistema de licitación por niveles. “Normalmente comenzamos con los laboratorios; si hay corte, pasamos a la droguería, y si la droguería no recibe pago, recurrimos a las farmacias convenidas. Lo que se prioriza es que los pacientes reciban la medicación en tiempo y forma”, afirmó.

El directivo informó que existen convenios con farmacias y droguerías para cubrir la demanda en todo el país y destacó la reciente implementación de un sistema digital para registrar a los pacientes y sus tratamientos. “Es un avance enorme, como pasar del año 1950 al 2030 en un mes. Antes todo era en papel y no ofrecía ningún control”, indicó.

“Honestamente, antes de hace cuatro meses las compras se hacían a ciegas; era imposible saber cuántos medicamentos se necesitaban realmente, ya sea insulina o medicamentos oncológicos. Ahora con este sistema tendremos datos concretos y actualizados”, recalcó.

Con alrededor de 60 mil afiliados, muchos de ellos sanos, Schetjer señaló que existen siete convenios distintos para atender a quienes tienen enfermedades crónicas o están internados en sanatorios, lo que facilita la provisión directa de medicamentos. Reconoció algunas áreas para mejorar, pero aseguró que estos mecanismos permiten un mejor control.

En relación a las denuncias de sobreprecios hechas por la trabajadora Elvia Agüero, Schetjer respondió con dureza: “Estamos en campaña política y ella cuestiona a sus propios compañeros. Es sorprendente que alguien que lleva nueve años en compras critique el sistema y dé cátedra cuando su gestión está siendo cuestionada”.

“Puedo mostrar cajones llenos de medicamentos vencidos que fueron comprados durante su administración”, afirmó, y calificó sus críticas como “surrealistas” y “un intento de figurar políticamente”. Pese a esto, aseguró que no tiene conflictos personales con Agüero ni está en contra de la agrupación gremial ATE.

El director general aseguró que, aunque su situación laboral está asegurada, no firmará sin control y rechazará cualquier mentira electoral sobre la administración de las compras. “No voy a avalar un mal manejo mientras defiendo a los trabajadores y la transparencia en la obra social”, concluyó.

