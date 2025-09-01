PAGO DE PLANES, PENSIONES Y HABERES

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Ministerio de Economía, informa a beneficiarios de los Planes y Pensiones RUPE – VEJEZ – TARJETA BIENESTAR que se realizará el depósito el día martes 2 de septiembre de 2025, acreditándose los montos correspondientes a las 00 horas del miércoles 3 del mismo mes

En tanto, los Haberes de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – PODERES y ENTES – VETERANOS – COLEGIOS PRIVADOS, se depositarán el día jueves 4 de septiembre y se acreditarán a las 00 horas del viernes 5 del mismo mes.