La atleta fueguina Mahia Alonso fue convocada para representar a Argentina en Santiago de Chile

La joven atleta fueguina Mahia Alonso vuelve a hacer historia al ser convocada para representar a Argentina en los próximos Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 9 de noviembre en Chile.

La deportista fueguina, quien se encuentra en la orbita de los principales protagonistas del seleccionado argentino de Para Atletismo desde el año 2023, ha estado realizando constantes concentraciones en el CENARD pero sin participación oficial para la Argentina debido a su temprana edad. Sin embargo su momento ha llegado y la fueguina tendrá su chance, creando un nuevo capitulo deportivo para su vida.

Vale mencionar que la velocista Mahia Alonso viene de consagrarse en la edición 2024 de los Juegos Nacionales Evita, obteniendo varias medallas en sus diferentes presentaciones.

Además, Mahia tiene en sus planes la participación en los próximo Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) que se realizarán del 8 al 14 de septiembre en la ciudad de Rosario, como así también en los próximos Juegos Para Araucania que se desarrollarán del 18 al 22 de septiembre en la Region chilena de Magallanes.

