“El recorte del 20% al subsidio del gas va a afectar a muchísimas familias”

El concejal Vladimir Especche analizó el escenario actual en Ushuaia, en medio de la polémica por el recorte del 20% al subsidio del gas y los problemas estructurales que arrastran los barrios de la ciudad.

El edil advirtió que “es preocupante” la medida del Gobierno provincial y recordó que ya había planteado esta cuestión en el Concejo Deliberante sin encontrar eco en el oficialismo.

“Cuando tomamos conocimiento de lo que estaba por suceder en el barrio, presentamos una minuta de comunicación para que el Ejecutivo analizara la situación de los vecinos”, señaló Espeche. Sin embargo, dijo que su planteo fue desestimado: “Los representantes de Forja me plantearon que ellos caminaban el barrio, que estaban analizando la situación y que yo me quedara tranquilo porque velaban por los vecinos. Lo cierto es que ahora vemos un recorte que va a afectar a toda la provincia”.

El concejal remarcó que la medida “es demagógica” y que no contempla la realidad de miles de familias: “Con la situación económica que estamos viviendo, un recorte del 20% afecta directamente al desenvolvimiento diario de muchísimos hogares, donde casi el 100% de la calefacción depende del gas. Es como retroceder años luz”.

También cuestionó la falta de respuestas políticas: “No podemos seguir echándole la culpa a los anteriores. El Gobierno provincial ya lleva seis años y la Municipalidad diez. Hay que hacerse cargo de la gestión. Hoy tenemos una administración débil, que no avanza en temas centrales como los perros sueltos, el basural urbano o la accesibilidad en edificios públicos”.

A modo de ejemplo, relató una situación vivida recientemente en un evento deportivo: “En el Cochocho Vargas encontré a una señora que se había lesionado y me decía que, pese a estar en buen estado físico, le costó muchísimo subir. Nuestros polideportivos siguen siendo inaccesibles para personas con movilidad reducida. La escuela 15 también lo es. Esto demuestra la deuda enorme que hay en discapacidad tanto en la provincia como en el municipio”.

El concejal cuestionó además el destino de los recursos públicos: “En invierno se gastaron más de 200 millones en fiestas. Ese dinero se tendría que haber invertido en obras que mejoren la ciudad. No tenemos baños públicos, el camino al Martial está destruido, no hay repetidoras en lugares turísticos y la imagen que damos hacia afuera es la de una ciudad descuidada. No es la Ushuaia que nos dicen que tenemos”.

El concejal realizó un reclamo directo y dijo “he pedido reunirme con el ministro de Economía y hasta el día de hoy no me ha atendido. Tenemos que analizar todos los casos, ver a quién se brinda el subsidio y trabajar en conjunto. No pueden pagar justos por pecadores. Lo que ha quedado demostrado es que no se está velando por todos los vecinos”.

Radio Provincia