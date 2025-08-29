Se encuentra abierta la convocatoria para ‘Tangible’ concurso para artistas y curadores

La Secretaría de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego AIAS abrió la convocatoria para una nueva edición de ‘Tangible’, concurso para artistas y curadores, el cual se enfoca en visibilizar el rol del curador de arte en la provincia y propone la realización de una muestra de artes visuales en el Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello.

La iniciativa invita a reflexionar sobre el potencial discursivo y comunicativo que se articula a través de las herramientas curatoriales, ofreciendo una mirada integral sobre el desarrollo de las muestras.

El concurso invita a artistas y curadores a trabajar en conjunto para presentar un proyecto de exhibición de artes visuales. Se podrán presentar duplas creativas integradas por el artista y el curador, quienes deben ser residentes en la provincia y mayores de 18 años.

Cabe resaltar que el equipo seleccionado recibirá un premio de $3.200.000 destinados a la producción y montaje de la exhibición.

En esta edición, el jurado está integrado por un representante de la Secretaría de Cultura, un representante del Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello y un representante de la Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego.

En este marco, el Secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez, sostuvo que “estamos muy contentos de lanzar una nueva edición de este concurso que no solo brinda la posibilidad de concretar y montar la exhibición de un proyecto en nuestro querido Museo, sino que también invita a reflexionar sobre el desarrollo de las exhibiciones de artes visuales, teniendo en cuenta una mirada integral en relación al potencial discursivo y comunicativo que se ponen en juego a través de las herramientas curatoriales”.

“Esta es la quinta edición que realizamos desde la Secretaría de Cultura y es muy importante para nosotros seguir manteniendo este tipo de acciones de la que han resultado ganadoras muestras que han tenido su recorrido por la provincia y que han recibido gran apoyo por parte de la comunidad”, agregó.

En esta línea, contó que “actualmente, está finalizando la exhibición de parte de ‘1995, el año que nos tapó la nieve’, la muestra de Maximiliano López con curaduría de María Laura Ise, que ganó la última edición que se está exhibiendo en la Secretaría de Cultura en Ushuaia”.

La convocatoria está abierta hasta el 29 de septiembre. Las bases y condiciones se solicitan a industriasculturales@aif.gob.ar. El anuncio de los ganadores se realizará el 06 de octubre de 2025.