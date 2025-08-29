  Crisis financiera en la obra social: Rafael pide auditoría externa para garantizar transparencia

El Dr. Rubén Rafael, médico con más de 40 años de experiencia en Tierra del Fuego y ex director del Instituto de Servicios Sociales del Territorio, planteó con preocupación la necesidad urgente de realizar una auditoría externa que esclarezca la situación financiera y administrativa de la obra social provincial. El especialista advirtió que “hay números que llaman mucho la atención”, especialmente en un contexto nacional donde la comercialización de medicamentos genera grandes desafíos.

“No es cuestión de confianza: si se sostiene que la obra social necesita aumento en los aportes y contribuciones, primero hay que asegurarse de que esos recursos se administren correctamente”, explicó Rafael.

El médico resaltó una problemática clave: “La Legislatura aprobó una ley sin tener un panorama claro sobre el estado real de las cuentas”.

Para Rafael, la rendición de cuentas debería responder a dos preguntas básicas: “Por un lado, si están ingresando efectivamente los recursos que cada ente, municipio o gobierno debe aportar, ya que todos le deben, incluso el propio Estado sobre los empleados. Por otro lado, se debe transparentar cómo se está gastando, porque se sabe que hay una gran diferencia entre la producción de medicamentos y su costo final para la obra social o la Agencia de Discapacidad”.

“Esa diferencia es del orden del 27%, y nadie sabe a dónde se desvía ese dinero”, alertó.

Ante esa opacidad, el ex director instó a implementar una auditoría externa, independiente y rigurosa: “Es indispensable conocer la verdad para tomar medidas que mejoren la atención a los afiliados”. Además cuestionó la confiabilidad de la información que hasta ahora presenta el Tribunal de Cuentas: “Si no se hace este control externo, los datos no pueden ser considerados confiables”.

