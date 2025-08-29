AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟮𝟵 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
📍 RÍO GRANDE
•📚Expo Carreras y Oficios 2025
10 a 17 h | IPRA (Perito Moreno 168)
•🤰 Charla pre-parto y post-parto
15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande
•🧥Tussock: Festival de Moda. Taller ¿Cómo nace un abrigo?
17 a 20 h | Museo Fueguino de Arte ( Belgrano 319)
📍 USHUAIA
•🌱 Huerta en tu CAPS
14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)
•📚Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos
14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)
•💤Taller «Claves para un sueño saludable»
16 a 19 h | Centro Provincial de Rehabilitación
•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes
18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)
📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟯𝟬 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
•🎨 ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más
🔗 Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos
📍 RÍO GRANDE
•🧥Tussock: Festival de Moda. Taller ¿Cómo nace un abrigo?
10 a 13h | Museo Fueguino de Arte ( Belgrano 319)
•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827
•💃 Matiné +60
20h | Gimnasio Escuela N°2
📍 TOLHUIN
•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171
📍USHUAIA
•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443
•🏛 Visita al Museo del Fin del Mundo: Mes de las infancias
15 a 18 h | Sede Fundación del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173)
📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟯𝟭 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢
📍 RÍO GRANDE
•🤹♀️ Kermesse Mes de las Infancias 👶🏻👧🏻
¡Vení a jugar con tu personaje favorito!
16 a 19 h | Casa del Deporte