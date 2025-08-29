AGENDA DE ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

𝗩𝗜𝗘𝗥𝗡𝗘𝗦 𝟮𝟵 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢

📍 RÍO GRANDE

•📚Expo Carreras y Oficios 2025

10 a 17 h | IPRA (Perito Moreno 168)

•🤰 Charla pre-parto y post-parto

15 h | SUM del Hospital Regional Río Grande

•🧥Tussock: Festival de Moda. Taller ¿Cómo nace un abrigo?

17 a 20 h | Museo Fueguino de Arte ( Belgrano 319)

📍 USHUAIA

•🌱 Huerta en tu CAPS

14 a 16 h | CAPS 5 (Independencia 1089)

•📚Taller de escritura: “Historias para escribir y contar”. Destinado a jóvenes y adultos

14 a 16 h | CAPS 1 (Facundo Quiroga 2633)

•💤Taller «Claves para un sueño saludable»

16 a 19 h | Centro Provincial de Rehabilitación

•🫂 Grupo de reflexión para familiares y redes

18 h | CAPS Ushuaia (Rubinos 153)

📅 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟯𝟬 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢

•🎨 ¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más

🔗 Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos

📍 RÍO GRANDE

•🧥Tussock: Festival de Moda. Taller ¿Cómo nace un abrigo?

10 a 13h | Museo Fueguino de Arte ( Belgrano 319)

•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827

•💃 Matiné +60

20h | Gimnasio Escuela N°2

📍 TOLHUIN

•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171

📍USHUAIA

•🚀 ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!

12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443

•🏛 Visita al Museo del Fin del Mundo: Mes de las infancias

15 a 18 h | Sede Fundación del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173)

📅 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟯𝟭 𝗗𝗘 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢

📍 RÍO GRANDE

•🤹‍♀️ Kermesse Mes de las Infancias 👶🏻👧🏻

¡Vení a jugar con tu personaje favorito!

16 a 19 h | Casa del Deporte