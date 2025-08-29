Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Acreditación de haberes a jubilados y pensionados de la Caja

La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS informa a sus beneficiarios jubilados y pensionados que a partir de las 00.00 horas del día 3 de septiembre se efectivizará el pago de haberes correspondientes al mes de agosto 2025.

Recordamos que ante cualquier duda podrán contactarse mediante los siguientes correos electrónicos:

consultas@cpsptf.gob.ar

consultasriogrande@cpsptf.gob.ar

y por medio de mensaje de WhatsApp a través de los números: • 2901-649285 • 2964-698588 (Río Grande y Tolhuin)

Más información en:

cpsptf.gob.ar

