Se realizó una nueva edición de Expo Carreras y Oficios 2025

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, llevó adelante una nueva edición de Expo Carreras y Oficios 2025, el evento educativo más importante de la provincia que reúne a instituciones, organismos y espacios de formación para acompañar a las juventudes en la construcción de su futuro.

Durante la jornada, que se desarrolló en el Polo Creativo Sur el miércoles último, jóvenes de la ciudad Capital participaron activamente en charlas, talleres, espacios de orientación vocacional, y recorrieron los stands de universidades, institutos de formación técnica, centros de capacitación y organismos vinculados al mundo del trabajo.

La propuesta permitió conocer de primera mano la amplia oferta académica, formativa y laboral de la provincia, consolidando este espacio como una herramienta clave para proyectar el futuro con más oportunidades.

Sobre esto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, expresó que «Expo Carreras y Oficios es mucho más que una feria educativa, es un espacio de encuentro y de construcción de futuro”, al tiempo que sostuvo: “Desde el Gobierno Provincial reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las juventudes con políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y acceso a la información, para que cada joven pueda elegir libremente su camino”,

La Expo continúa su recorrido en la ciudad de Río Grande el viernes 29 de agosto, de 10 a 17 h. en el IPRA (Perito Moreno 168), donde se espera la participación de estudiantes y juventudes de toda la zona norte.