Notable participación fueguina en los Panamericanos y en el Nacional U 16

La Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego felicita a los atletas fueguinos por su notable participación en los Juegos Panamericanos Juniors que se llevaron adelante en Asunción y en el Nacional U16, de Córdoba.

La destacada presencia de los exponentes de nuestra provincia, que están en la órbita de los seleccionados provinciales de la especialidad, tuvo como resultados importantes los logrados por Isabela Bianchi, quien se consagró campeona argentina en Hexatlón; Ezequiel Arteaga terminó 2º en los 110 mtrs con vallas y fue bronce en salto en largo; mientras que Timoteo Arteaga obtuvo la plata en Octatlón.

Por su parte, en otro histórico desempeño representando a la Argentina en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción, la atleta fueguina Renata Godoy, que estuvo junto al seleccionador provincial Lucas Doffo, finalizó su participación en el cuarto puesto en la prueba combinada del Heptatlón.

