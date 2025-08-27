Melella se reunió con familiares de personas con discapacidad para mejorar los servicios estatales

El Gobernador Gustavo Melella mantuvo una reunión con familiares de personas con discapacidad, en un encuentro que tuvo como eje central el abordaje de distintas problemáticas relacionadas con los servicios que brinda el Estado provincial a esta población y las necesidades planteadas por los presentes.

Durante el encuentro que se desarrolló en un clima de diálogo y escucha activa, los familiares expusieron sus inquietudes, experiencias y propuestas vinculadas al acceso a prestaciones de salud, educación, transporte y asistencia social. También se discutió la necesidad de fortalecer los dispositivos de acompañamiento y contención, así como de garantizar una mayor articulación entre los distintos organismos del Estado.

El Gobernador Melella destacó el compromiso del Gobierno provincial con una política inclusiva y de derechos y aseguró que se avanzará en acciones concretas para dar respuesta a las demandas planteadas.

“Nuestro objetivo es continuar con la tarea de un Estado cercano, que acompañe y garantice igualdad de oportunidades para todos y todas, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras”, afirmó el mandatario.

El Gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, la ministra de Salud, Judit Di Giglio, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperon, y equipo técnico de las carteras vinculadas, con quienes se abordó los planteos realizados por las familias.

Luego del encuentro Melella valoró la participación activa de las familias y remarcó la importancia de estos espacios de encuentro para sostener las políticas públicas más justas, integrales y efectivas.