Jóvenes de Ushuaia y Tolhuin potenciaron su oratoria en una capacitación

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, en coordinación con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, llevó adelante en el IPRA de la ciudad de Ushuaia la segunda instancia del ciclo de capacitaciones destinado a estudiantes que forman parte de los programas Parlamento Juvenil del Mercosur y Modelo de Naciones Unidas de Ushuaia y Tolhuin.

La jornada tuvo como eje central la oratoria, entendida como una herramienta clave para fortalecer las habilidades comunicacionales, la expresión oral y la capacidad de transmitir ideas con claridad y seguridad. Más de 50 jóvenes participaron activamente de un encuentro que combinó teoría, ejercicios prácticos y dinámicas grupales, en un espacio de formación enriquecedor y participativo.

Cabe destacar que la primera instancia de esta capacitación se realizó el pasado miércoles 20 de agosto en la ciudad de Río Grande, donde más de 100 jóvenes participaron de una experiencia formativa con la misma temática, en el marco de este ciclo de trabajo provincial.

Estas propuestas se complementan con la primera capacitación del ciclo, realizada semanas atrás, que estuvo enfocada en la redacción de documentos, con el objetivo de brindar a las juventudes una formación integral que potencie sus intervenciones en espacios de debate, negociación y construcción de consensos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia reafirma su decisión política de empoderar a las juventudes, generando herramientas que fortalezcan sus voces, potencien su participación activa y consoliden su rol transformador en la vida democrática de Tierra del Fuego.