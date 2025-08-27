Gobierno impulsa la producción local con un nuevo protocolo para el sello de calidad certificada de la provincia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, anuncia la incorporación de un nuevo Protocolo Técnico Específico para la Producción Frutihortícola al Sello de Calidad Certificada «Tierra del Fuego – Fin del Mundo». Esta medida refuerza el compromiso del Estado con el crecimiento de la producción local y el fortalecimiento de la identidad fueguina en sus productos.

El nuevo protocolo, desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME y validado por el Comité Técnico del Programa, responde a una demanda concreta del sector, que busca la implementación de sistemas de gestión de calidad, con un potencial alcance de hasta treinta productores locales.

Para su redacción final, se consideraron también los aportes de otros organismos referentes en la materia como el INTA, la carrera de agroecología y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Con esta incorporación, ya son once los protocolos destinados a distintas actividades productivas de la provincia, que buscan garantizar que los productos locales sean cultivados, elaborados y producidos bajo protocolos de buenas prácticas, asegurando su calidad, trazabilidad y sustentabilidad.

Al respecto la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME Carolina Hernández, señaló que «este nuevo protocolo suma otro sector productivo a los ya existentes dentro del Programa del Sello. En este caso, se busca que el sector Frutihortícola pueda garantizar la aplicación y sistematización de buenas prácticas, la trazabilidad de sus productos, siempre pensando en impulsar modelos productivos sostenibles, lo que sin lugar a dudas fortalece todo el entramado local”.

Con 12 años de trayectoria, el Sello de Calidad «Tierra del Fuego – Fin del Mundo» continúa ampliando su alcance, acompañando a los productores en la mejora continua de sus procesos. Actualmente, ya son 23 las empresas que certifican sus productos bajo este sello, con otras 5 en proceso de implementación y otros dos protocolos en elaboración para los sectores porcino y avícola.

Para obtener más información sobre el Sello de Calidad y sus protocolos, los interesados pueden visitar el sitio web oficial o contactar a la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME a través del correo electrónico desarrolloproductivotdf@gmail.com