«El 6 de septiembre haremos la primera fiesta adaptada para nuestros chicos con autismo»

Luján Tito, integrante de la asociación Hablemos de Autismo Tierra del Fuego, adelantó que el próximo 6 de septiembre se celebrará en Ushuaia la Fiesta del Día de las Infancias para chicos con autismo, un evento especialmente diseñado para que los niños y niñas puedan disfrutar de una jornada pensada de acuerdo a sus necesidades.

“Estamos muy contentos, porque es la primera fiesta que nuestros chicos van a tener adaptada a sus necesidades. La idea es que ellos la pasen lindo, que disfruten el Día del Niño con mucha alegría y con mucho amor”, expresó.

Para que cada niño reciba un obsequio, la asociación lanzó una campaña solidaria de recolección de juguetes. “Estamos pidiendo a los vecinos si nos pueden ayudar con la donación de juguetes para que todos los chicos se lleven un regalito ese día. Los juguetes que quizás no usen pueden donarlos y la verdad es que es importantísimo contar con la solidaridad de la gente”, destacó.

Las donaciones se reciben en Héroes de Malvinas 4360, en la agencia Celentano, que colabora como punto de recolección. También se puede coordinar la entrega a través de Instagram (@hablemosdeautismotdf) o por WhatsApp al 2901-54-0005. “Si alguien no puede llegar hasta Celentano, se comunica con nosotros y pasamos a buscar los juguetes, o lo hace otra mamá o papá. Lo importante es que cada chico tenga un regalito, por más pequeño que sea”, explicó Luján.

La convocatoria incluye juguetes para chicos y chicas de 3 a 17 años, aunque si llegan objetos para bebés, serán derivados a instituciones que trabajan con la primera infancia. La referente insistió en que deben ser juguetes en buen estado: “Nos ha pasado que nos han donado algunos que estaban rotos o incompletos, y eso no se lo podemos dar a los chicos. Pedimos juguetes que realmente se puedan usar, porque ellos merecen algo lindo y completo”.

Antes de despedirse, agradeció a la comunidad y a los medios por difundir la iniciativa: “Estamos felices porque nuestros hijos van a tener una fiesta neurodivergente, pensada para ellos. Y gracias a la solidaridad de los vecinos de Ushuaia esto va a ser posible”.

Radio Provincia