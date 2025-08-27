Corte programado de luz en Tolhuin

La DPE informa que el día de hoy miércoles 27 de agosto desde las 22:00h hasta las 02:00h se realizará la regulación de la mezcla de combustible AIRE-GAS del nuevo grupo Generador Cummins N°3.

Para la ejecución de esta tarea se requerirá realizar una interrupción del servicio eléctrico en ese horario en los siguientes sectores:

Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)

Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

RP23

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.

