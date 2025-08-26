Encuesta en Tierra del Fuego: bajos salarios, apatía electoral y una nueva fuerza política en ascenso

Una reciente encuesta de la consultora Doxa en Tierra del Fuego reveló un escenario marcado por tres factores centrales: bajos niveles salariales, creciente apatía electoral y la irrupción de una fuerza política emergente que podría modificar la correlación de fuerzas en la provincia.

El relevamiento, realizado en distintos puntos de la isla, muestra que la preocupación por el poder adquisitivo domina el humor social, con un amplio sector de la población manifestando que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

En paralelo, se observa un marcado desinterés hacia el proceso electoral, con un alto porcentaje de indecisos y ciudadanos que reconocen “no tener motivación” para participar activamente en la política.

Finalmente, el estudio advierte sobre el crecimiento sostenido de una nueva agrupación política que, de consolidarse, podría alterar el tradicional mapa fueguino, caracterizado hasta ahora por la centralidad de las estructuras partidarias históricas.

DATOS DESTACADOS

Encuesta de Doxa en Tierra del Fuego: 7 de cada 10 dicen que no les alcanza el sueldo y crece el desinterés electoral

Una encuesta de la consultora Doxa en Tierra del Fuego expone un panorama social y político complejo:

-El 72% de los consultados aseguró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos, mientras que apenas un 18% dijo llegar a fin de mes.

-El 64% manifestó poco o nulo interés en las elecciones, reflejando un fuerte clima de apatía y desmotivación política.

-Un 35% señaló que aún no decidió su voto, cifra que marca un alto nivel de indecisos.

-En paralelo, la encuesta detecta que un 22% se inclina por una nueva fuerza política emergente, fenómeno que, de consolidarse, podría alterar el mapa electoral de la provincia.

-Desde Doxa remarcan que el humor social está condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y que la apatía electoral es la más alta registrada en los últimos años.

*VALORACIÓN DE REFERENTES EJECUTIVOS

Javier Milei: 41% de positiva y 57% de negativa.

Gobernador Gustavo Melella: 33% positiva y 59% negativa.

Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto: 26% positiva y 69% negativa.

Intendente de Río Grande, Martín Pérez: 57% positiva y 31% negativa (el único con saldo favorable en su distrito).