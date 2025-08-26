Elvia Agüero confirmó su candidatura por los activos en la Lista 10 para recuperar la obra social

Elvia Agüero informó que «me costó decidirme, pero acepté. Voy como candidata por los activos de la OSEF en la lista 10 Blanca” y aclaró que su objetivo es el mismo que la impulsó en todo este tiempo: “Uno, cuando está dentro de la obra social, tiene que trabajar para los afiliados, no como pasa hoy, que en estos cinco años los afiliados perdieron muchos servicios y mucha cobertura”.

La referente acusó directamente a la gestión actual de haber llevado al colapso a la institución: “La quebraron, la gestión la quebró. Porque, que vos no le puedas pagar a un prestador hasta cinco meses después, o es a propósito para que el prestador corte el servicio, o es una forma de direccionar todo hacia un monopolio”, lanzó. Según denunció, esa política dejó a Ushuaia y Río Grande con un único prestador centralizado, cuando antes había variedad de convenios con profesionales independientes. “Hoy para 30.000 afiliados en Ushuaia y otros 30.000 en Río Grande, tenemos apenas uno o dos odontólogos convenidos. La gente termina pagando privado”, ejemplificó.

Agüero recordó que no se trata de un reclamo nuevo: “Desde 2020 que venimos denunciando, primero en los organismos que correspondía y después en los medios para que la gente se entere. Siempre pedimos lo mismo: que los afiliados participen y defendamos nuestra obra social. Pero todavía no lo logramos”.

La dirigente apuntó también al desmanejo en la compra de medicamentos. Detalló que la obra social concentra adquisiciones a través de la droguería Suizo Argentina, lo que implicó gastos millonarios. “Desde enero a hoy facturaron 1.500 millones de pesos. Y encima nos dicen que hacen descuentos del 30%, cuando nosotros desde la farmacia propia podíamos comprar mucho más barato, directamente a los laboratorios. Llegamos a bajar costos a la mitad”, aseguró.

Agüero criticó que se haya incorporado a FACA como intermediaria, algo que —según su lectura— se hizo a propósito: “Ahogaron a los laboratorios, estuvieron ocho meses sin pagarles, entonces los laboratorios cortaron cuentas y ahí apareció FACA con la excusa de que financiaba. Pero eso es mentira, es un negociado que nos hace perder mucha plata”.

El tema de los salarios bajos, sumado a la cobertura insuficiente, agrava todo: “Los afiliados terminan haciendo rifas, ventas de empanadas, colectas en las redes para poder pagar estadías o tratamientos en Buenos Aires, porque con 4.000 pesos por día de viático no alcanza. Y mientras tanto, si no podés pagar un estudio de 30.000 o una resonancia de 80.000, simplemente no te lo hacés. Eso no puede pasar cuando todos los meses aportamos de nuestro salario”.

La candidata insistió en que su objetivo es devolver la gestión de la obra social a sus verdaderos dueños: “La obra social es de los trabajadores. Nosotros ponemos la plata. El Gobierno la administró durante once años, la administró mal y la quebró. Ahora, para sostenerla, le sacan plata a la Caja o a otros organismos, pero nunca asumen la responsabilidad. Nosotros tenemos que lograr que vuelva a estar en manos de los trabajadores”.

Con una mezcla de enojo y convicción, cerró con un mensaje directo a los afiliados: “La gestión actual finge demencia. Bajan coberturas, recortan prestaciones y después dicen una cosa distinta en la Legislatura. Yo no vengo a especular con un cargo: vengo a hacer lo mismo que hice todos estos años, pelear para que los afiliados recuperemos la obra social que nos corresponde”.

Radio Provincia