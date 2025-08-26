El Gobierno de Tierra del Fuego inició una nueva edición de Expo Carreras y Oficios 2025 en toda la provincia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS dio inicio a una nueva edición de Expo Carreras y Oficios 2025, el evento educativo y formativo más importante de la provincia.

La jornada de apertura se realizó este lunes en el Colegio Trejo Noel de la ciudad de Tolhuin, donde estudiantes y juventudes pudieron conocer de primera mano la amplia oferta académica de oficios y laboral que existe en la provincia.

Universidades, institutos de formación técnica, centros de capacitación y organismos vinculados al mundo del trabajo participaron brindando información, charlas y talleres para acompañar a las juventudes en la elección de su futuro.

En este marco, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, resaltó que “Expo Carreras y Oficios es un espacio clave para que las juventudes fueguinas puedan proyectar su futuro con información, herramientas y acompañamiento”, y añadió que “el rol del Estado es garantizar igualdad de oportunidades y que cada joven pueda elegir con libertad el camino que quiere seguir”.

Expo Carreras y Oficios continuará en Ushuaia el próximo miércoles 27 de agosto de 11 a 19 h. en las instalaciones del Polo Creativo Sur, en tanto que en Río grande se desarrollará el viernes 29 de agosto de 10 a 17 h. en el IPRA.