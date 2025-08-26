El Gobernador Melella recibió a familias de Acogimiento Familiar y reconoció su labor

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recibió en Casa de Gobierno a familias del Programa de Acogimiento Familiar a quienes reconoció su compromiso, su solidaridad y cariño con los niños, niñas y adolescentes que necesitan de su cuidado. Participaron del encuentro la Vicegobernadora, Mónica Urquiza, la Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón y el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce.

El Gobernador sostuvo que “hoy reconocemos a estas familias y a otras de la provincia por ese cariño, por dar lugar, acompañar y ayudar a sanar las heridas de los chicos y chicas que sufren situaciones complicadas”.

“Quiero agradecerles en nombre del Gobierno, en nombre de la Provincia, de un pueblo, porque mucha gente no sabe esto que hacen y son realmente un ejemplo. Ese amor que le entregan a ese menor, aunque sea por un tiempo, en realidad permanece para toda la vida”, agregó.

Por su parte, el Secretario Ponce explicó que “estas familias forman parte del Programa de Acogimiento Familiar y el Gobernador quería reconocer la tarea significativa y solidaria que realizan de cuidados a niños, niñas y adolescentes. Nos parece importante resignificar ese trabajo y sobre todo escuchar sus experiencias, darles la palabra, y a partir de allí generar una red que permita sumar más familias a este programa”.

“Las familias que estén interesadas pueden sumarse ingresando a la página oficial de Gobierno, en la solapa del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. Van a encontrar allí la forma de inscribirse en el programa y nosotros nos vamos comunicar”, informó.

Finalmente, el funcionario indicó que “hoy se acercaron doce familias que cuidan alrededor de veinte niños y niñas, hermanos o niños y niñas solos. Actualmente en toda la provincia hay un total de alrededor de 65 familias que cuidan a cerca de ochenta chicos y chicas. Es importante que se incorporen más para responder a las demandas que tenemos y acompañar a esos chicos y chicas en momentos difíciles”.