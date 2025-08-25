Se realizará taller abierto sobre «El rol del empresario o gerente en las PyMEs y la necesidad de delegar»

En el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Procesos Productivos que lleva adelante el Ministerio de Producción y Ambiente, se invita a la comunidad MiPyME al segundo taller abierto sobre «Recursos Humanos». En esta ocasión la temática se centrará en «El rol del empresario o gerente en las PyMEs y la necesidad de delegar».

Actualmente seis empresas se encuentran recibiendo asistencia técnica personalizada, diseñando sus planes de acción para la mejora de procesos productivos aplicando herramientas de gestión organizativa.

El primer encuentro de capacitación realizado en Junio pasado centró la dinámica en el conocimiento y uso de la metodología 5S aplicada a MiPyMEs, entendida como principal herramienta de gestión que busca optimizar el entorno de trabajo a través de la organización, limpieza y estandarización.

En la construcción de capacidades internas, se detecta entre las problemáticas más frecuentes en las pequeñas y medianas empresas la dificultad de los líderes para transferir responsabilidades, lo que a menudo genera una sobrecarga de tareas que limita su capacidad para dedicarse a la estrategia y el crecimiento del negocio.

Por esta razón, en el próximo encuentro de modalidad virtual, se abordarán estas temáticas poniendo el eje en la necesidad de delegar, las dificultades habituales y cómo superarlas aplicando procesos, herramientas y pasos prácticos para la delegación efectiva.

El taller virtual se llevará a cabo el jueves 28 de agosto, de 14 a 16 horas, y será dictado por los expertos a cargo del Programa de Asistencia Técnica financiado a través del CFI.

La participación es gratuita. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario para asegurar su lugar y recibir el enlace de acceso: