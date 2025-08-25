Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Adami: “La capacitación es la única manera de entender la compleja realidad energética que vivimos”

Jorge Adami, jefe del departamento eléctrico de la Cooperativa Renacer, destacó la reciente capacitación sobre energía realizada, que reunió a más de 50 técnicos e ingenieros de diferentes sectores, públicos y privados, y sostuvo que “la capacitación es la única manera de entender la compleja realidad energética que vivimos”.

“Venimos hace tiempo organizando espacios de formación, y lo bueno es que logramos juntar a representantes de la DPE, la Universidad, ingenieros técnicos y empresas privadas en un solo lugar, para compartir conocimiento y experiencias”, explicó Adami. Destacó que en un contexto donde la información circula fragmentada y muchas veces confusa, es fundamental que los actores vinculados a la energía estén “empapados de la realidad para poder actuar con criterio”.

La iniciativa, que se llevó a cabo el viernes pasado, fue posible gracias a la colaboración con una empresa especializada en media tensión y redes de distribución, permitiendo a los asistentes capacitarse en temas complejos y poco accesibles en la provincia. Adami no escatimó en detalles: “Estas capacitaciones son difíciles de conseguir, son caras y por eso queremos abrir un espacio estable aquí en la fábrica, donde podamos seguir formando a técnicos, matriculados e incluso a la comunidad en general”.

Para ello, la cooperativa prepara un aula taller, un espacio moderno y amplio que podrá albergar entre 60 y 80 personas, equipado con internet, pantallas y todas las comodidades necesarias para ofrecer cursos permanentes y gratuitos. “La idea es que cualquier institución o persona interesada pueda usarlo para formarse y capacitarse”, puntualizó.

Además, Adami destacó el valor agregado de conectar la teoría con la práctica: “Después de las charlas, invitamos a los participantes a recorrer la fábrica, conocer la maquinaria y entender el proceso productivo. Somos una fábrica abierta a la comunidad, donde todos pueden venir y ver cómo trabajamos”.

El jefe del departamento eléctrico admitió que este proyecto requiere esfuerzo y recursos, pero cree firmemente en su potencial transformador. “Le hemos puesto cariño y pulmón, convencidos de que la formación continua es clave para enfrentar los desafíos energéticos que tenemos”.

Finalmente, hizo un llamado a la consciencia colectiva: “Solo unidos y preparados podremos comprender y afrontar el complejo panorama energético de la provincia, y este aula será un paso más en ese camino”.

Con esta propuesta, la cooperativa apuesta a dejar atrás la dispersión y la improvisación, y a consolidar un espacio que fomente el conocimiento técnico y la cooperación entre todos los involucrados en el sector eléctrico.

